Движению «РазДельный Сбор Гатчина» исполнилось 10 лет

Праздник, посвященный 10-летию движения «РазДельный Сбор Гатчина», был организован при поддержке администрации Гатчинского района. С круглой датой активистов движения поздравил заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков. Он поблагодарил дружный коллектив волонтеров за крайне важный и нужный труд.

Участниками праздника, соорганизаторами и добровольными помощниками стали более десятка различных некоммерческих организаций. В программе мероприятия был и тематический концерт, и интерактивные арт-объекты, и просветительские программы, где, играя, детвору и взрослых обучали навыкам экологичного поведения.

Напомним, что общественное экологическое движение «РазДельный Сбор Гатчина» является филиалом ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор», зарегистрированной в качестве юридического лица. Всего у ассоциации 21 филиал, включая Владивосток. Координатор движения в Гатчине – Инга Тюкавина. В рамках этого движения в Гатчине реализуется несколько проектов. Инга ведет проект «Крышечки ДоброТЫ», организует сбор крышечек и отправляет на переработку.

- Я пришла в это движение в 2019 году, - рассказывает Инга Тюкавина. - К тому времени уже пару лет была подписана на группу «РазДельный Сбор». Вживую познакомилась с координатором Еленой Емельяновой 5 июня 2019 года - в День эколога. Она пригласила подписчиков на лекцию по экологичному образу жизни. Пришла одна я, и получила индивидуальную консультацию. На меня произвело сильное впечатление то, что экопросвещением, раздельным сбором мусора, крышечками занимается не государство, а кучка волонтеров: мамочек, студентов и простых жителей. Возник вопрос, а чем могу помочь я. Елена предложила мне взять в свои руки проект «Крышечки ДоброТЫ». И я согласилась, у меня есть машина и помещение - собрать крышечки с трех школ за пару месяцев мне не сложно. И тут я поняла, что это мое. Мне понравится взаимодействовать с людьми, рассказывать им о возможности сдать что-то на переработку.

Об экологии – громко и красиво

Праздник удался - в этот же день соцсети наполнили положительные отзывы. Это было мощно и красиво. А еще увлекательно не только для детей, но и для взрослых.

- Как же классно, что столько людей объединяет идея сохранить нашу планету и жить экологично, - пишет Светлана Венедиктова.

Организаторы очень хотели, чтобы этот праздник запомнился надолго. Поэтому, помимо прочего, сделали несколько необычных фотозон, собрали разные арт-объекты и, конечно, пригласили фотографов.

Любителям съемок для социальных сетей было чем заняться и что посмотреть. Все экспонаты можно было трогать руками: раздвигать нити из CD-дисков, которые переливались на солнце, трогать сочный арбузик из крышечек, отвязывать бутылки у кита, а можно было и расположиться на изящном троне.

В рамках праздника прошел обмен растениями от проекта «Зеленый обмен» и выдача саженцев от «Круга жизни». Чтобы в мае получить саженцы, участники акции в течение года сдавали макулатуру.

Координатором «Круга жизни» в Гатчине уже три года является Дарья Тугушева. Еще раньше она уже участвовала в мероприятиях «РазДельный сбор Гатчина», помогала сортировать мусор.

– Меня как-то назвали менеджером, это неправильно. Я – волонтер, координатор. И все участники движения – волонтеры, - рассказала Дарья Тугушева. - У каждого из нас есть еще своя работа или учеба. Сегодня мы выдаем более 200 саженцев. Их получит 61 человек. Такая массовая выдача у нас происходит впервые. Поэтому пришлось заказать грузовик, а раньше я возила все в легковушке. Я узнала об этой организации в социальной сети. Увидела, что ищут координатора и подумала, а почему бы и нет. Меня привлекла цикличность процесса: сначала дерево превращается в бумагу, потом бумага в дерево. Это вдохновило. Списалась, созвонилась. Мне объяснили, что работа заключается в общении с людьми. И дело это мне понравилось.

Гостем и партнером праздника стал Гатчинский дворец молодежи. Ребята помогали на празднике в качестве волонтеров и украсили концерт творческими номерами. Как всегда ярким и захватывающим было выступление студии «Импульс». Друзья из Школы третьего возраста показали на празднике «десятилетия» элементы оздоровительной гимнастики и рассказали о секретах активного долголетия. Активисты общества «Антиборщевик» объясняли почему надо бороться с борщевиком Сосновского и как это делать. Каждый желающий смог принять участие в викторине про борщевик и выиграть сладкий приз, попробовать себя в роли настоящего борщеборца в настольной игре «Аргумент».

На празднике была представлена творческая мастерская Дарьи Богатыревой. Одним из направлений в творчестве Дарьи является фьюзинг стекла - вторичная переработка стеклянных бутылок, плавление в муфельной печи при температуре свыше 700 градусов. Как можно использовать расплавленную бутылку? Вариантов масса. Дарья изготавливает из них часы. Сын Дарьи занимается художественной обработкой древесины, делает кольца, кулоны и милые ключницы с использованием дерева, кусочков кожи и металлических крышек. Дочь Дарьи плетет браслеты из ключиков от банок с газировкой.

Кондитерская фабрика «Нева» предоставила ароматные угощения в экологичных упаковках. Этими подарками отблагодарили партнеров фестиваля, а также угостили волонтеров и участников станции «Игротека из вторсырья».

- Десять лет - первый серьезный юбилей, - говорит Инга Тюкавина. - Конечно, это так мало для человека, но очень много для экодвижения. Столько всего сделано, и сколько еще предстоит сделать! Для меня главный результат - рост экологического сообщества в Гатчине. Увеличивается количество людей, приходящих на акции, сдающих крышечки, подписчиков в группе, людей, спрашивающих, что куда сдавать. Плюс крепнут связи между нашим объединением и другими социальными некоммерческими ассоциациями. Мы становимся заметнее для администрации Гатчины и правительства Ленинградской области. Словом, есть хорошее ощущение, что мы занимаемся правильным делом, и оно нужно нашему городу.

Татьяна Можаева