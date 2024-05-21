Министр ДНР посетил Гатчинскую больницу

Жители Донбасса остро нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, которую невозможно оказать в рамках врачебных командировок. Поэтому часть пациентов пройдет лечение непосредственно в Гатчинской больнице. Сейчас жители ДНР приезжают в Гатчину на уникальные операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Эти пациенты годами ждали своих операций, но, по понятным причинам, выполнить их в Донецкой Республике не удалось.

20 мая Гатчинскую клиническую межрайонную больницу посетили высокие гости: председатель комитета здравоохранения Ленинградской области Александр Жарков и министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев. Цель визита – познакомиться с работой травматолого-ортопедического отделения больницы и навестить пациентов из Енакиево, получающих в Гатчине высокотехнологичную медицинскую помощь. В посещении больницы приняла участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Руководитель Гатчинской КМБ Ростислав Павлов провел небольшую экскурсию и рассказал о работе травматологического отделения, в котором проводятся операции по реконструкции врожденной или приобретенной деформации стоп, эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава, оперативное лечение дегенеративных заболеваний позвоночника и другие. В отделении выполнен ремонт, в коридоре – выставка работ художников Ленинградской области с местными пейзажами. Каждая картина снабжена QR-кодом, за которым кроется информация о достопримечательности, изображенной на рисунке.

Гости посетили две палаты и пообщались с пациентами. В числе тех, кто уже перенес операцию или только ожидает, трое из Енакиево: мужчина с остеомиелитом – с тотальным поражением костей голени, пожилая женщина после удаления грыжи под микроскопическим контролем и импульсной невротомии и девушка, которой предстоит эндопротезирование коленного сустава. Все они впервые оказались в столице Ленинградской области и выражали искреннюю благодарность и руководству региона, и всему медперсоналу Гатчинской больницы.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Гатчинской КМБ Максим Исаев виртуозно выполняет операции на нижних конечностях и в буквальном смысле слова ставит пациентов на ноги. Его первой пациенткой из Енакиево стала Антонина Ивановна Зеленцова – она прибыла в Гатчину на операцию по замене тазобедренного сустава, по квоте. 2 мая Максим Вадимович сделал ей эндопротезирование, и после короткого периода реабилитации довольная пациентка отправилась домой. И еще десяток пациентов из Енакиево ждут помощи от гатчинских хирургов-ортопедов в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, велика ли очередь на подобные операции из числа гатчинцев и жителей Ленинградской области, Максим Исаев заверил: «На местных пациентах это никак не отражается. Очередь – в пределах месяца, и более того: благодаря тому, что мы активизировали процесс, операционная теперь работает в две смены: фактически с девяти утра и до 11 вечера. Это позволило нам разгрузить потоки пациентов и сократить время ожидания».

Ленинградская область взяла шефство над Енакиево в 2022 году и не обошла стороной здравоохранение: постоянно велось взаимодействие между комздравом Ленобласти и минздравом ДНР, направлялись специалисты, 47 регион помогал с диспансеризацией. Исполняя поручение президента, большая бригада медиков из Ленобласти взяла на себя работу по обследованию детей Енакиево, и всем, кому требовалось, была оказана медицинская помощь.

- Сегодня Ленинградская область продолжает помогать подшефному региону в сфере здравоохранения, – отметил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков. – Мы отбираем на месте пациентов для проведения плановых операций, и эта работа будет продолжена.

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев признался, что у Донецкой Республики много регионов-шефов, но ему впервые удалось посетить такой регион непосредственно по своей специальности – здравоохранению:

- Начиная с 2022 года, Ленинградская область оказывает Енакиево очень большую помощь как в развитии инфраструктуры города, так и в сфере медицины. Приезжают специалисты, помогают нашим хирургам, проводят диспансеризацию. Более 8000 детей – практически все детское население Енакиево – было осмотрено. И сегодня врачи Ленобласти продолжают нам помогать, чтобы все жители города узнали, что представляет собой здравоохранение Российской Федерации. Мы перенимаем опыт, будем заниматься обучением специалистов, чтобы в Енакиево был такой же высокий уровень медицины.

Александр Жарков подчеркнул, что вопросы здравоохранения находятся под особым контролем губернатора:

- Сегодня компетенция Ленобласти в этом вопросе – на высоком уровне, и мы готовы распространять свой профессионализм на ДНР. Мы продолжим выезды в Енакиево, сейчас готовится перечень особо востребованных врачебных специальностей, составляется список пациентов, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Это плановые пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, но мы уверены, что совместными усилиями преодолеем все проблемы и полноценно сможем оказывать медицинскую помощь Енакиево.

Екатерина Дзюба