В Театральном зале Гатчинского дворца звучали романсы, старинные русские песни и произведения современных российских композиторов.

Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки…» считается детским аналогом гатчинской «Романсиады». Идея его проведения принадлежит педагогам Войсковицкой детской школы искусств Виктору Огороднову и Нине Черяк. Первый открытый конкурс состоялся в апреле 2002 года в посёлке Сиверский. Важным событием этого конкурса стало присутствие на нём выдающегося композитора современности Исаака Шварца, который высоко оценил это начинание.

С 2005 года конкурс проводился в Александровской приёмной Гатчинского дворца-музея, а начиная с 2021 года юные вокалисты выступали уже в отреставрированном Театральном зале дворца-музея. Эта перемена стала знаковой, ведь именно на этой сцене давали представления артисты русской, немецкой, итальянской, французской трупп. Здесь же, в любительских постановках не раз участвовали и члены императорской фамилии.

Участие в конкурсе «Романса трепетные звуки…» приняло более пятидесяти юных вокалистов. Как и в прошлые годы, их выступления оценивало высокопрофессиональное жюри, которое возглавила заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Шарова. Среди других членов жюри - лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России В.Д. Огороднов, доцент кафедры вокала РГИСИ Т.Д. Псарёва, доцент Санкт-Петербургской консерватории А.Г. Махлаевский.

По условиям конкурса-фестиваля юные вокалисты выступали в разных возрастных категориях. Соответствующим образом распределились и призовые места. Среди лауреатов конкурса много гатчинцев.

В возрастной категории до 10 лет 1 место заняла Эмма Федорова, 2 место — у Евы Бевзюк и Анны Николаевой (все представляли Гатчинскую ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова). 3 место — у Екатерины Басалаевой (Войсковицкая ДШИ), Марии Ивановой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова- Иванова), Елены Настеко (Гатчинский Центр творчества юных, студия по вокалу Vocalissimo-Bellissimo).

В возрастной категории 11-12 лет 2 место заняла Юлия Басалаева (Войсковицкая ДШИ), 3 место - Анна Павлык (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова).

В возрастной категории 13-15 лет 1 место у Екатерины Жуковой, 2 место занял Евгений Бушмелев (оба - Гатчинский ЦТЮ, студия по вокалу Vocalissimo-Bellissimo). 3 место — у Елизаветы Удаловой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова).

В возрастной категории 16-18 лет 2 место занял Макар Безгин (Гатчинский ЦТЮ, студия по вокалу Vocalissimo-Bellissimo). 3 место — у Анны Артемовой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова).

В категории «Ансамбли» 2 место занял ансамбль девочек старших классов Войсковицкой ДШИ. 3 место — у ансамбля старших классов инструментального отдела Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова и вокального ансамбля Тельмановской ДШИ.

По итогам конкурса лучшим концертмейстером признана А.А. Сафарня (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова).

Поздравляем ребят и руководителей с заслуженными наградами!

Юлия Лысанюк

Фото организаторов