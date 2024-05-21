В Гатчине отключат холодную воду 22 мая
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на сетях водопровода по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская у д. 36, 22 мая 2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Рощинская, д.26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
ул. Русинова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.