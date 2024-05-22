Гатчинский «ЗаБег» – вместе со всей Россией

В День пионерии, 19 мая, в Гатчине снова состоялся праздник бега. В этот день в девять утра по московскому времени во всех регионах России, на всех часовых поясах стартовали участники полумарафона – 21,1 км. Затем в четыре забега пробежали те, кто вышел на километровую дистанцию, а в полдень был дан общий старт для массового забега на 5 и 10 километров.

Все бегуны, мужественно перенося непривычную для середины мая жару, в едином порыве стремились к финишу. Трасса проходила по центральным улицам Гатчины, стартовый городок находился на перекрестке Соборной и Красной.

Во время торжественного открытия мероприятия со сцены всех приветствовали глава Гатчины и района Виталий Филоненко, заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов. Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев зачитал приветственный адрес от губернатора Ленинградской области, в котором Александр Дрозденко пожелал всем спортсменам победы и подчеркнул важность праздника для Ленинградской области: «Это мероприятие стало значимым событием в жизни региона, спортивной традицией и настоящим праздником для профессионалов и любителей бега. Я искренне счастлив, что год от года растет количество участников полумарафона…».

Действительно, в этом году в соревнованиях «ЗаБег.РФ» приняло участие на полтысячи человек больше, чем в 2023-м. Благодаря четкой работе организаторов, судей, волонтеров, а также активности гатчинцев и гостей нашего города праздник бега удался.

Почетные гости провели церемонию награждения самых быстрых и выносливых. Победителями полумарафона в этом году стали Евгения Тауберт из Санкт-Петербурга и Сергей Макаревич из Псковской области, показавшие самый лучший результат – 1 час 21 минуту 11 секунд и 1 час 09 минут 45 секунд соответственно.

На дистанциях 5 и 10 км победили петербуржцы. 10 км быстрее всех преодолели Екатерина Сокунова (0:36:32,9) и Михаил Игушкин (0:31:58,1); 5-километровый забег выиграли Мария Бабич (0:18:19,8) и Александр Павленин (0:15:22,4).

На дистанции 1 км первое место занял Даниил Яковлев из Санкт-Петербурга (0:02:52,1) и Яна Пунгина из Бокситогорска (0:03:17,6). 2 место заняла гатчинка Валерия Гавриловец.

Андрей Соколов