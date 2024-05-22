В режиме одного звонка

Тем, чей телефон попадет в базу, приятный голос диктора будет выдавать информацию сразу, не дожидаясь вопроса. Например: «По вашему адресу произведено отключение горячей воды на такой-то период». Это в идеале, к которому надо стремиться. Как система работает на практике, проверила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Вывод такой: программа работает, но отладка предстоит еще большая.

20 мая сотрудники администрации Гатчинского района посетили организации, участвующие в проекте, чтобы ознакомиться с работой ЕАДС – Единой автоматизированной диспетчерской службы. На сегодняшний день в ЕАДС – шесть участников: ресурсоснабжающие организации «Тепловые сети» и «Водоканал» города Гатчины, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), управляющие компании «Ленстрой» и МУП ЖКХ г. Гатчины, и этот перечень расширяется.

Главная задача ЕАДС – упростить процедуру информирования жителей о коммунальных проблемах: аварийных и плановых отключениях тепла, света или воды. Для этого создано специальное мобильное приложение «Житель.Онлайн», зарегистрировавшись в котором можно получать оперативную информацию о происходящем в вашем доме.

Комиссия посетила «Тепловые сети», Единую дежурную диспетчерскую службу и аварийную МУП ЖКХ г. Гатчины. Людмила Нещадим лично опробовала новую систему и сделала вывод: работать есть над чем, автоматизация диспетчерской службы оставляет желать лучшего. Как заметил директор МУП ЖКХ г. Гатчины Максим Поздняк, сейчас программа – на начальном этапе:

- Идет развитие электронного документооборота, сокращается время обслуживания, значительный плюс – возможность оповещения широкого круга лиц, формирования адресной книги по заявкам. Если будут заведены в базу все телефоны наших жителей, это еще больше упростит работу и увеличит эффективность данной программы.

Людмила Нещадим подчеркнула, что система должна быть эффективной и оптимальной, чтобы упростить функционал диспетчерских служб и дать возможность жителям оперативно получать информацию:

- Мы должны быть нацелены на конечный результат: оптимизировать систему управления, общения с жителями и решения вопросов, с которыми они обращаются в диспетчерские службы. Сегодня мы проанализировали этот проект на разных площадках: программа абсолютно рабочая, и наша задача включить в работу Единой автоматизированной диспетчерской службы всех: и муниципальные предприятия, и другие ресурсоснабжающие организации. Каждый житель должен иметь возможность, сделав один звонок, получить ответы на все вопросы, связанные с водой, теплом, электричеством, газификацией. А службы в рамках проекта ЕАДС должны оперативно обмениваться информацией и организовывать процесс для решения проблемы, с которой обратился человек. Проведена большая работа, определены конкретные мероприятия на ближайшее время, чтобы в процесс были включены все предприятия, работающие в системе обращений граждан. Понятно, что специалистов нужно обучать, но мы на правильном пути, и до конца года, я уверена, проект будет реализован. Это станет большим плюсом для жителей Гатчинского района и организаций.

Екатерина Дзюба