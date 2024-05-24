Гатчинские школьники вошли в состав сборной Ленинградской области

Команду Гатчинского района представляли:

Максим Челноков, 12-13 лет (Гатчинский лицей №3) – занял 2 место в "поднимании туловища из положения лежа на спине", 3 место в "беге на 60м", 4 место в многоборье по сумме всех видов;

Вениамин Матюнин, 12-13 лет (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) – 3 место в "поднимании туловища из положения лежа на спине", 1 место в "подтягивании из виса на высокой перекладине", 2 место в многоборье по сумме всех видов;

Галина Жалнина, 12-13 лет (Гатчинский лицей №3) - 2 место в "поднимании туловища из положения лежа на спине", 6 место в многоборье по сумме всех видов;

Полина Палавина, 12-13 лет (Гатчинский лицей №3);

Тамерлан Бигаев, 14-15 лет (Гатчинская школа №7) - 2 место в "наклоне вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье", 7 место в многоборье по сумме всех видов;

Артем Зайцев, 14-15 лет (Вырицкая школа №1);

Злата Амосова, 14-15 лет (Гатчинская школа №8) - 1 место в "наклоне вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье", 5 место в многоборье по сумме всех видов;

Аделина Смолина, 14-15 лет (Вырицкая школа №1).

Команда Гатчинского района заняла почетное шестое место, а это на 8 позиций выше, чем в прошлом году!

По итогам фестиваля сформирована сборная команда Ленинградской области из 8 человек, которая будет представлять регион на Всероссийском этапе, который пройдёт в МДЦ «Артек». Мы очень гордимся, что в состав команды вошли наши мальчишки – Вениамин Матюнин и Максим Челноков. Поздравляем ребят и желаем достойно выступить на финальных стартах!