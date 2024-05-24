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Гатчинское лесничество предупреждает: разводить огонь в лесу нельзя!

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшее время в Ленинградкой области ожидается прекрасная погода, располагающую к отдыху на свежем воздухе. Мало того – грядет жара и засуха, что влечет за собой повышение класса пожарной опасности.

Рубрики:  Общество

Гатчинское лесничество просит вас быть крайне внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать открытый огонь при нахождении в лесу.

Напоминаем, что разводить огонь лесном массиве запрещается!

В случае обнаружения пожара в лесу позвоните по телефонам:

8-921-768-41-04 – пункт диспетчерского управления Гатчинского лесничества

8 (812) 908-91-11 – региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»

В наших силах сохранить красоту родной природы!