Гатчинское лесничество предупреждает: разводить огонь в лесу нельзя!

Гатчинское лесничество просит вас быть крайне внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать открытый огонь при нахождении в лесу.

Напоминаем, что разводить огонь лесном массиве запрещается!

В случае обнаружения пожара в лесу позвоните по телефонам:

8-921-768-41-04 – пункт диспетчерского управления Гатчинского лесничества

8 (812) 908-91-11 – региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»

В наших силах сохранить красоту родной природы!