Семейной жизни золотые юбиляры

Пятьдесят лет назад Ольга Галимзеевна и Борис Федорович связали себя узами брака, обещая быть опорой друг другу, и с тех пор держат слово.

В Год семьи, 24 мая, в их честь вновь прозвучал свадебный марш Мендельсона. В красивой торжественной обстановке супруги оставили запись в Книге почетных семей и обменялись кольцами.

Следуя семейным традициям, в честь годовщины свадьбы супруги сделали памятную фотографию на ступенях Гатчинского ЗАГСа в свадебной фате и с бутоньеркой, которые они бережно хранят уже 50 лет. Борис Федорович признался жене в чувствах и в знак особой благодарности приколол на ее шикарное платье памятную медаль.

Золотую пару поздравили заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, председатель комитета по делам ЗАГС Дарья Якубова и многочисленные родственники.

Спустя долгие годы Ольга Галимзеевна и Борис Федорович остаются примером настоящей семьи, где царят любовь, доверие и взаимоуважение. Вместе прошли через множество испытаний, поддерживали друг друга в самые трудные моменты и вместе радовались каждому новому достижению. И главная награда за это – дети и внуки, которые хранят традиции и ценности большой крепкой семьи.

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