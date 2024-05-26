Каким будет День защиты детей в Гатчине в 2024 году

В Год семьи первыми принять участие в соревнованиях на обновленном стадионе «Спартак» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10) приглашаются семейные команды в трех категориях:

- Папа + мама + ребенок (возраст ребенка до 16 лет)

- Папа + мама + 2 ребенка (возраст ребенка до 16 лет)

- Папа + мама + 3 ребенка (возраст ребенка до 16 лет)

Программа соревнований: встречная легкоатлетическая эстафета - 3х100 м, 4х100 м, 5х100 м.

Проход на стадион в 09:45, разминка: 10.00 - 10.30, формирование забегов - 10.35, старт по забегам с 10.45. Обязательна предварительная регистрация до 12.00 31 мая (указываем ФИО всех участников, контактный телефон команды, категория): https://vk.com/topic-4099920_52015576

Торжественная церемония награждения пройдет в 12.00.

В этот же день состоится открытие летней игровой программы «Дружинушка» Гатчинского Дворца молодежи для детей от 5 лет. Начало в 10.30.

Программа учреждений культуры города Гатчины:

- 1 июня в 12:00 в холле Гатчинского городского Дома культуры состоится игровая программа для летних лагерей и показ спектакля «Пока в яранге горит огонь» (г. Гатчина, пр.25 Октября, д.1)

- В Музее города Гатчины проведут обзорную экскурсию по музею для семей с детьми. (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.18).

- В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна пройдет открытие выставки детских рисунков «Яркое детство» (г. Гатчина, ул. Володарского, д.17).

- 1 июня в 14:00 в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна состоится литературно-музыкальный проект «Поэты живут» «Читаем классиков» (г. Гатчина, ул. Володарского, д.17).

- 1 июня в 15:00 около Центра творчества юных для детей проведут интересные мастер-классы студий декоративно-прикладного искусства (г. Гатчина, Революционный пер., около д.1).

- 1 июня в 16:00 в концертном зале ЦТЮ пройдет концерт начинающих участников студий «Первые шаги» (г. Гатчина, Революционный пер., около д.1).

В Приоратском парке 1 июня открывается фестиваль «Лето. Парк. Кино». В 15:00 можно будет проверить свою эрудицию по теме кино и музыки, приняв участие в викторине от WOW-quiz. Детский показ начнется в 16:00 - начнем сезон с новой интерпретации сказки «По щучьему велению». В 18:30 ждем всех на открытии фестиваля. А в 19:00 состоится показ фильма «Союз спасения» (реж. А. Кравчук, 2019 г.).





Фото из архива ГП







