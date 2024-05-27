Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Вырицкое гп
28.05.2024 с 10:00 до 16:00
д. Мины
Пудомягское сп
28.05.2024 с 10:00 до 17:00
д. Покровская, дом 10
д. Покровская, дом 169А
д. Покровская, проезд Гамболовский, дом 10
д. Марьино, дом 28
д. Марьино, дом 30
д. Марьино, дом 32
д. Марьино, дом 41
Пудостьское сп
28.05.2024 с 10:00 до 17:00
п. Терволово
д. Хюттелево
Кобринское сп
28.05.2024 с 09:30 до 18:30
п. Карташевская
д. Руново
п. Прибытково
д. Кобрино, ул. Парковая, Пушкина
28.05.2024 с 09:30 до 17:30
п. Высокоключевой, ул. Ключевая, Малороссийская, Л.Толстого, Парковая, Культурная, 1 Мая, Новая, Луговая, Березовая, Средний пр., Лесной пр.,
Большеколпанское сп
28.05.2024 с 09:30 до 17:30
д. Большие Колпаны, ул. Дорожная
Новосветское сп
28.05.2024 с 09:30 до 17:30
д. Сабры, д.1-13
Сяськелевское сп
28.05.2024 с 09:00 до 18:00
д. Ронилово
д. Дубицы
д. Питкелево