Художники Гатчины скорбят

«Это большая потеря не только для тех, кто знал его лично, но и для всей Гатчины, поскольку Анатолий Александрович был ярким представителем культуры нашего города», – говорят члены Гатчинской Народной ИЗОстудии.

Анатолий Кучеров родился 7 июля 1936 года в Ленинградской области, в Ораниенбаумском районе, близ Копорской крепости. В Гатчине проживал с 1954 года. Пришёл заниматься в изостудию при гатчинском Доме культуры с момента её основания – в 1959 году.

Используя приобретённые навыки и знания, поступил в Московский заочный университет искусств, который успешно окончил. На протяжении 20 лет А. А. Кучеров являлся неизменным старостой Народной «ИЗОстудии». Благодаря его постоянству и любви к искусству, студия уцелела, прошла через все невзгоды и работает до сих пор.

«Анатолий Александрович – талантливый художник и замечательный мастер-наставник живописи. О нём трудно говорить в прошедшем времени. Он бескорыстно и вдохновенно помогал художникам-любителям не только постичь азы живописи, но и добиться значительных успехов. Его уроки всегда были интересны и познавательны, так как он вкладывал душу и знания в дело, которым занимался. Он был удивительным дипломатом, умеющим объединить разных по способностям и талантам людей в активный творческий союз», – делятся студийцы.

Анатолий Кучеров принимал активное участие во многих художественных выставках местного, областного, всероссийского и международного значения. Работы Кучерова экспонировались в Русском, Этнографическом музеях, в Манеже.

В музее авиационных двигателей, музее истории города Гатчины и во многих других музеях работы А. А. Кучерова находятся в постоянных экспозициях.

Благодаря Анатолию Александровичу «ИЗОстудия» стала уникальным творческим коллективом Ленинградской области. Он был искренне заинтересован в том, чтобы Гатчина прирастала творческими людьми.

Студийцы искренне любили и уважали своего Мастера.

«Светлая память об Анатолии Александровиче останется в наших сердцах. Пусть его творческая добрая душа покоится с миром», – говорят студийцы.

Художники Гатчины помнят и скорбят.