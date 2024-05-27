Небесный покровитель Санкт-Петербурга: Президентская библиотека об Александре Невском

Славу молодому князю принесла победа, одержанная в июле 1240 года в устье реки Ижоры над шведами. Традиционно считается, что за эту победу Александра стали называть Невским. Подробнее о жизни великого князя можно узнать на портале Президентской библиотеки в разделе «День в истории».

Слава Александра Невского была велика ещё при его жизни, а почитание князя как святого началось практически сразу после кончины. В 1547 году он был официально канонизирован Русской православной церковью. На протяжении веков Санкт-Петербург бережно сохраняет образ одного из своих небесных заступников.

О том, как связано имя русского полководца с городом на Неве, рассказывает видеофильм Президентской библиотеки «Александр Невский – небесный покровитель Санкт- Петербурга».

Общенациональное значение имя Александра Невского приобрело при Петре I. Новая столица в устье Невы была освящена перенесением из Владимира святых мощей благоверного князя. В небесном покровительстве Александра Невского Пётр I видел залог будущего благополучия невских земель. «Основывая новую столицу на устье многоводной реки, для блага русскому государству, Пётр Великий обращал свой взор к далекому прошлому Родины и в подвигах святого Александра Невского, доблестного стража и небесного покровителя Русской земли у берегов Невы, находил для себя опору и благословение», – говорится в книге «Святой благоверный великий князь Александр Невский и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: на память двухсотлетия обители» (1913).

В 1713 году на левом берегу Невы был основан Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь – будущая Лавра. В 1724 году Пётр I лично внёс мощи святого Александра Невского, прибывшие из Владимира, в верхний храм Благовещенской церкви, освящённый в тот же день во имя благоверного князя. По окончании строительства главного соборного храма в честь Святой Троицы, мощи святого благоверного князя были торжественно перенесены в собор, в нишу за правым клиросом.

В последующие двести лет святой благоверный князь был небесным покровителем дома Романовых. В XIX веке трое из шести императоров носили имя святого князя: Александр I Благословенный, Александр II Освободитель, Александр III Миротворец, а также великие князья Александр Александрович (сын Александра III), Александр Владимирович (внук Александра II) и Александр Михайлович (внук Николая I).

Собор Феодоровской иконы Божией Матери, построенный в память 300-летия дома Романовых рядом с Николаевским (ныне Московским) вокзалом, исторически прочно связан с именем Александра Невского. Нижний храм собора, освящённый во имя святого благоверного князя, представляет уникальный для Санкт-Петербурга необычный интерьер, выполненный по образцу древних христианских церквей.

Мощи благоверного князя Александра Невского хранятся в роскошной серебряной гробнице, изготовленной по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1750-х гг. из первого русского серебра. После революции гробница была изъята и передана в Эрмитаж, где сотрудники музея сохраняли её более 100 лет. В 2023 году гробница и историческая рака, в которой мощи прибыли в Петербург, вернулись в Александро-Невскую Лавру.

О подвигах Александра Ярославича рассказывают древнерусские летописные своды. Наибольшее значение среди них имеет Лаврентьевская летопись 1377 года, цифровая копия которой доступна на портале Президентской библиотеки.

Деяния великого князя на протяжении столетий были предметом почитания для наших предков. В одни времена упор делался на его легендарные военные подвиги, в другие – на искусство политика, умевшего твёрдо отстаивать национальные интересы. Одно оставалось неизменным: образ Александра Невского всегда жил в памяти народа.

Материалы, связанные с жизнью святого благоверного князя, собраны в отдельную электронную коллекцию «Александр Невский (1221–1263)». В её состав вошли исследования, очерки, биографии, жития, архивные и изобразительные материалы. С ними можно ознакомиться из любой точки мира, зайдя на портал Президентской библиотеки.