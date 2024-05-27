В Гатчине в связи с ремонтом перекрыт участок улицы Чехова
В связи с производством ремонтных работ с 27 мая 2024 года до окончания работ в Гатчине перекрыт участок ул. Чехова - от ул. Рощинской до ул. Радищева.
Движение автобусов по маршрутам в период ограничений будет осуществляться следующим образом:
- Маршрут № 151 «п. Сиверский - г. Гатчина».
В прямом направлении: по маршруту следования – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Гагарина – пр. 25 Октября - магазин ОКЕЙ.
В обратном направлении: магазин ОКЕЙ - пр. 25 Октября – ул. Радищева - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал - по маршруту следования.
- Маршрут № 21 «ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС» - 1 рейс по ул. Чехова осуществляется по ул. Карла Маркса.
- Маршрут № 29 «Варшавский вокзал - ул. Рощинская - НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)».
В прямом направлении: Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Радищева - ул. Володарского – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября –по маршруту следования.
В обратном направлении: по маршруту следования - пр. 25 Октября – ул. 7 Армии- ул. Урицкого – ул. Радищева – ул. Карла Маркса – Варшавский вокзал.
Выбирайте маршруты объезда с учетом ограничений.