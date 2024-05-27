Задержан воспитанник школы-интерната, ударивший ножом прохожего в Гатчинском районе

Полицейскими установлено, что 26 мая в одном из домов по Советской улице в поселке Сиверском у него произошел конфликт с 15-летним учащимся школы-интерната, в ходе которого школьник нанес своему оппоненту удар ножом в живот, сообщает УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый задержан полицейскими. У молодого человека изъяты нож и бейсбольная бита. Юноша передан в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.