Задержан воспитанник школы-интерната, ударивший ножом прохожего в Гатчинском районе
26 мая 2024 года в полицию Гатчинского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с проникающим ранением, в состоянии средней степени тяжести самостоятельно обратился 36-летний житель поселка Сиверский.
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Полицейскими установлено, что 26 мая в одном из домов по Советской улице в поселке Сиверском у него произошел конфликт с 15-летним учащимся школы-интерната, в ходе которого школьник нанес своему оппоненту удар ножом в живот, сообщает УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Подозреваемый задержан полицейскими. У молодого человека изъяты нож и бейсбольная бита. Юноша передан в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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