Гатчинские «передвижники» - Александру Пушкину

Личность Пушкина, его творчество, как и живая, непостижимая внешность, всегда вызывали интерес у художников всех времён, заставляя их испытывать свои талант и силы. Мощная харизма поэта захватила и гатчинских живописцев. Участие в выставке «Моя Пушкиниана» приняли 28 наших художников. В экспозиции представлены литературные образы из произведений Пушкина, иллюстрации к его знаменитым сказкам, пейзажи, связанные с его именем. Особое место на выставке занимают портреты поэта.

Выставка «Моя Пушкиниана» - особенная: она стала первым и определяющим событием в рамках тематического социального проекта «Милосердное искусство» Гатчинского товарищества художников (ГТХ), который получил финансовую поддержку в рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском районе». По словам председателя правления ГТХ Алёны Рыбаковой, проект «Милосердное искусство» предполагает передвижные тематические выставки картин и работ прикладного искусства членов ГТХ. Экспозиции будут представлены в разных социальных учреждениях — в домах престарелых, детских домах и интернатах, госпиталях и хосписах.

«Люди, долго или постоянно проживающие в социальных учреждениях, практически лишены возможности общаться с «живым» искусством, - отмечает Алёна Рыбакова. - Если человек не имеет возможности бывать в галерее и филармонии, то галерея и филармония хотя бы иногда должны сами «навещать» его».

Передвижные выставки на «пушкинскую» тему будут сопровождаться просветительской программой, включающей в себя классическую живую музыку, чтение стихов, небольшие краеведческие или искусствоведческие лекции. Для этого будет организована «агитбригада» из поэтов и музыкантов, которые будут исполнять произведения, посвящённые Пушкину, и романсы на его стихи.

Открытие экспозиции «Моя Пушкиниана» в библиотеке, носящей имя великого поэта, состоялось при непосредственном участии председателя ГТХ Геннадия Садомовского, редактора газеты «Уездные вести» Алёны Рыбаковой, журналиста Сергея Ковачева, подготовившего интересную краеведческую информацию. Органичной частью вернисажа стала музыкально-поэтическая программа, которая окунула гостей и участников выставки в творчество великого русского поэта. Участниками программы стали музыкальный коллектив «ОтДОдоСИ», поэт Ирина Кройтор, поэт и музыкант Сергей Шутилов. В этот вечер свою новую композицию «Моя Мадонна» представили талантливые участницы литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.», вызвав особое восхищение и аплодисменты у зрителей.

Выставка «Моя Пушкиниана» будет открыта в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина до 9 июня. Затем лучшие работы отправятся в путешествие по социальным учреждениям Гатчинского района. Финальное событие проекта «Милосердное искусство» запланировано на сентябрь 2024 года и будет приурочено к дню рождения писателя Александра Куприна.

Юлия Лысанюк