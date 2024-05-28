Кубок губернатора – лучшему шеф-повару

В Кингисеппском колледже технологий и сервиса 23 мая прошел II кулинарный чемпионат на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47 региона», на который собралось семь команд из разных районов Ленинградской области. В каждой команде – по три участника: шеф-повар, повар и один помощник не старше 23 лет.

На стратегической сессии поваров ввели в курс дела горизонтов планирования и управления ресторанами в 2024 году, обсудили вопросы кадрового голода и потенциал развития ресторанного бизнеса в малых городах и многое другое. На кулинарных мастер-классах участники чемпионата узнали секреты заварного теста, какими должны быть фуршетные мини-закуски в меню

отеля, и как готовится историческое блюдо «Судак по-псковски». Лекции были посвящены современной ресторанной кухне на западной границе России, продуктам и рецептам, фактам и мифам русской кухни. Обсуждение развития кулинарной отрасли состоялось с участием экспертов, отельеров и рестораторов.

На соревнованиях командам предстояло за полтора часа приготовить закуску, десерт и главное блюдо – судака с картофелем, что было обязательным условием конкурса. Мастеров поварского искусства оценивали по таким критериям, как соблюдение правил безопасности – знание санитарных норм, чистота на рабочем месте, правильное использование маркировки; также оценивался технологический процесс приготовления и презентации блюд, ну, и самое главное, их вкус и оригинальность.

В этом году победу снова одержала команда из Приозерского района под руководством шеф-повара ресторана «Форсаж» Сергея Карпова: победители получили Кубок губернатора и сертификат на покупку профессионального оборудования.

На втором месте – шеф-повар Caffe del Centrale Андрей Иващенко из Ломоносовского района, «бронзу» выиграл шеф-повар ресторана «Гриль Хаус» из Кингисеппа Макар Смирнов.

Победителей и участников мероприятия поздравила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай, а также президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В следующем году планируется вывести кулинарный чемпионат на межрегиональный уровень. Как заметил в своем Телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на конкурсе не было проигравших: «Команду из Сланцевского района составили повара детских садов – малышам можно позавидовать: их шефы учились у лучших профи области! Интерес к конкурсу большой. Будем «открывать» чемпионат и приглашать команды из соседних регионов и Петербурга».

Андрей Соколов

Фото Фонда поддержки предпринимательства ЛО