Время ремонтов у «Тепловых сетей»

В настоящий момент в Гатчине проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядчика для проведения капитального ремонта участков тепловых сетей в микрорайоне Мариенбург. Запланированы к ремонту участки от пересечения ул. Куприна и ул. 120-й Гатчинской дивизии вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д.54, по ул. 120-й Гатчинской дивизии, д.7, 5, 3А - до ул. Рысева, д.57. Ремонт тепловых сетей является подготовительным этапом к благоустройству этой территории.

Уже начались ремонтные работы в районе дома №20А по ул. Урицкого – также перед проведением работ по благоустройству этой дворовой территории.

Что касается ремонта теплотрасс под дорогами, в местах их пересечения, то они синхронизированы с дорожными работами. В планах – ремонт дорожного полотна, а значит, и ремонт теплотрасс по улицам Урицкого, Красной, Радищева, Чехова, Крупской и Рошаля.

Татьяна Можаева