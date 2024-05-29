«Бесплатная флюорография» обошлась в 27 тысяч рублей

26 мая в полицию обратилась 70-летняя жительница Гатчины, которой накануне стали поступать звонки с разных мобильных номеров. Звонивший мужчина представился сотрудником компании сотовой связи. Якобы, для продления договора сотовой связи он потребовал предоставить ему дистанционный доступ к смартфону клиентки. А потом позвонил еще один мошенник и заявил, что неизвестные злоумышленники пытаются перевести деньги с ее счетов в Сбербанке. Для предотвращения денных действий необходимо самостоятельно снять все средства и перевести на безопасный счет.

Потерпевшая пошла в банк, сняла 200 тысяч рублей и, действуя по указанию преступников, через терминал в торговом комплексе перевела всю сумму в другой банк на чужой счет. Когда поняла, что ее обманули, заявила в полицию.

21 мая в гатчинскую полицию обратилась 77-летняя жительница Гатчины. Ей позвонил мужчина и предложил бесплатно пройти флюорографию. Для этого необходимо было продиктовать номер СНИЛС. Пенсионерка продиктовала, после чего ей стали поступать звонки с различных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ и пугали, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Конечно же, для предотвращения этих действий необходимо было перевести имеющиеся средства на безопасный счет.

Действуя по указанию мошенников, пенсионерка сделала два перевода на сумму 27 тысяч рублей на имя некой Анастасии Дмитриевны. Ни флюорографии, ни денег.

20 мая в УМВД России по Гатчинскому району обратился 66-летний мужчина. Около месяца назад в интернете на каком-то сайте он стал заниматься инвестициями. Послушавшись инструкций неизвестных доброхотов, он перевел по номеру телефона более 280 тысяч рублей, но дивидендов так и не дождался. Обманутый пенсионер пошел в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.