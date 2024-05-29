«Я — воздух»: вечер памяти Виктора Шутилова

В этот вечер в ЦТЮ царила волшебная «сиреневая» атмосфера. Сирень была везде — роскошные живые букеты на сцене, сиреневое великолепие на большом экране. Сирень буйно цвела и в фойе ЦТЮ, где открылась выставка Гатчинского товарищества художников «Сиреневое счастье».

Так много внимания этим прекрасным майским цветам было уделено не случайно, что и подчеркнули организаторы и ведущие концерта, журналисты Алёна Рыбакова и Сергей Ковачев. Сирень любили Александр Куприн и Игорь Северянин, чьи проникновенные строки не раз звучали в этот вечер в зале. Сирень очень любил и Виктор Шутилов, день рождения которого — 22 мая — как раз приходился на пик её расцвета в Гатчине.

22 мая Виктору Алексеевичу исполнилось бы 77 лет. Он ушел из жизни 7 июля 2017 года, слишком рано, но оставив всем нам большую, добрую и долгую память — более семисот песен и стихов, многие из которых так или иначе связаны с горячо любимой им Гатчиной.

Виктор Шутилов родился и провел свое детство в небольшом приволжском городе Камышине, в музыкальной творческой семье, где часто звучала гитара и всегда любили петь. Неудивительно, что гитара сопровождала Виктора Шутилова еще со школьной юности, когда на свет появились его первые стихи и песни.

Огромное впечатление на молодого поэта произвело знакомство с полузапретным тогда творчеством Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Именно это, возможно, определило всю его дальнейшую жизнь. Таким же — простым по исполнению, но сложным по вложенным в него чувствам — станет чуть позднее и собственное творчество Виктора Шутилова.

В Гатчину будущий бард переехал в 1965 году, когда ему было 18 лет. И она стала его «маленькой родиной», городом, который Виктор Шутилов любил самозабвенно.

Жизненный путь Виктора Шутилова складывался, на первый взгляд, обычно: учеба в Ленинградском Политехе, работа на гатчинских предприятиях, среди которых завод «Кризо», ЛИЯФ, «Электроприбор». Но главным для него оставалась песня: «В каждой клеточке плоти сидит музыкант влюбленный…»

На 1960-е годы пришелся расцвет туристического движения со всеми его романтическими атрибутами, включая авторскую песню. Виктор Шутилов легко включился в него, быстро завоевав признание своим творчеством. Начиная с девятнадцати лет он неоднократно становился лауреатом конкурсов и туристических слетов районного, республиканского и союзного уровня. Осенью 1968 года Шутилов вошел в двадцатку лучших бардов Советского Союза, которые приняли участие в большом турне по стране с программой «Возьмемся за руки, друзья!» Творческую эстафету авторов-исполнителей возглавил сам Булат Шалвович, а концерты вел известный актер и бард Александр Хочинский. Будучи совсем ещё молодым, Виктор Шутилов встал тогда в один ряд с такими знаменитыми музыкантами, как Александр Городницкий, Александр Дольский, Юлий Ким, Вероника Долина, Александр Митяев...

Своей «удивительной Гатчине» Виктор Шутилов посвятил множество песен и стихов. Здесь у него появилась своя семья, выросли замечательные сыновья Алексей и Сергей, которые продолжили главное дело жизни отца, став авторами-исполнителями песен. В 1982 году на базе клуба гатчинского завода «Буревестник» Виктор Шутилов организовал клуб авторской песни «Шхуна». Этот клуб существует и поныне при Центре творчества юных.

Виктора Шутилова любили и ждали на всех городских и районных мероприятиях, его песни подхватывали и пели на концертах, ассоциируя себя с его лирическими героями. Но в Гатчине его знали не только как талантливого барда. Также Виктор Алексеевич был известен и своей общественной деятельностью — депутат городского совета депутатов в 1991 году, председатель комиссии по культуре и религии, участвовавший в передаче гатчинского Покровского собора Русской православной церкви, создатель и первый председатель русско-немецкого общества «Гатчина-Эттлинген», организатор конкурса авторской песни «Гатчинская песенная весна»...

Часто именно время определяет степень талантливости, а порой и гениальности творца. Виктор Шутилов остаётся с гатчинцами - на фотографиях, в видеозаписях, в воспоминаниях и, конечно же, в своих стихах и песнях:

«Вновь лечу я на той высоте,

На какой мое детство летало...

На святой высоте Коннетабля

Я летаю, плыву, как в воде.

Я лечу, Коннетабль не задев.

Но меня-то всегда задевает -

Я летаю, но где я летаю? -

Наяву ли? Во сне ли? Иль где?»

Песни Виктора Шутилова любят и поют многие талантливые артисты, их подхватывает и продолжает зрительный зал на каждом концерте, посвящённом памяти барда. Но особенно пронзительно его произведения звучат в исполнении его сыновей, талантливых музыкантов Сергея и Алексея Шутиловых:

«Я — воздух, мною можно дышать, невозможно насытиться,

Я - воздух, я опора для крыльев, но не для меча,

Я — воздух, сквозь меня обниматься, шептаться и видеться,

Я - воздух, незаметно коснусь дорогого плеча...»

А вот стихи, которые прочитал на вечере памяти своего отца Сергей Шутилов:

«...Когда отца стихи читаю и песни слушаю,

как будто вижу я, что на ладонях вечность он качает.

В ней — все художники, поэты, вся земля.

Он и ребёнок, и пророк, и гений,

Он мудр и один среди дорог,

Суров, но знает время для прощенья

зачем-то посетивший землю Бог...»

Концерт в ЦТЮ завершился церемонией вручения премии имени Виктора Шутилова за популяризацию авторской песни. Премия учреждена советом клуба авторской песни «Шхуна» и информационной группой «АС-Медиа». Поддержку премии традиционно оказывает Валерий Георгиевич Коваленко, сын героя Советского Союза Георгия Петровича Коваленко, уроженца поселка Вырица Гатчинского района. На этот раз премию «Хранитель традиции» вручили Юрию Давыдкину и Юрию Щукину — как верным продолжателям традиций бардовской песни.

Юлия Лысанюк