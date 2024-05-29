С 1 июня Гатчинский парк переходит на летний режим работы

Дворцовый парк также продлевает режим работы: до 1 августа он открыт до 23:00. С 09:00 до 20:00 вход по билетам и абонементам. Сезон белых ночей объявляется открытым!

Обратите внимание, что летом санитарные дни переносятся на понедельники. Музей будет закрыт 3 июня, 1 июля и 5 августа.

Билеты можно приобрести в кассах музея или на сайте - https://vk.cc/ctiJ2T

Ждем вас в музее-заповеднике!





Фото Анастасии Новожиловой