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С 1 июня Гатчинский парк переходит на летний режим работы

С 1 июня по 31 августа дворцы будут открыты на час дольше: Гатчинский дворец - до 18:30, Приоратский - до 19:00. Кассы и вход закрываются на полчаса раньше.

Рубрики:  Общество

Дворцовый парк также продлевает режим работы: до 1 августа он открыт до 23:00. С 09:00 до 20:00 вход по билетам и абонементам. Сезон белых ночей объявляется открытым!

Обратите внимание, что летом санитарные дни переносятся на понедельники. Музей будет закрыт 3 июня, 1 июля и 5 августа.

 Билеты можно приобрести в кассах музея или на сайте - https://vk.cc/ctiJ2T

Ждем вас в музее-заповеднике!


Фото Анастасии Новожиловой