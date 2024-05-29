С 1 июня Гатчинский парк переходит на летний режим работы
С 1 июня по 31 августа дворцы будут открыты на час дольше: Гатчинский дворец - до 18:30, Приоратский - до 19:00. Кассы и вход закрываются на полчаса раньше.
Рубрики: Общество
Дворцовый парк также продлевает режим работы: до 1 августа он открыт до 23:00. С 09:00 до 20:00 вход по билетам и абонементам. Сезон белых ночей объявляется открытым!
Обратите внимание, что летом санитарные дни переносятся на понедельники. Музей будет закрыт 3 июня, 1 июля и 5 августа.
Билеты можно приобрести в кассах музея или на сайте - https://vk.cc/ctiJ2T
Ждем вас в музее-заповеднике!
Фото Анастасии Новожиловой
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