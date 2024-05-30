В Гатчине будут свои мотополицейские

Водители электротранспорта и велосипедисты, особенно сотрудники служб доставки, постоянно нарушают правила дорожного движения, создавая хаос как на дорогах, так и на тротуарах. Едут по дороге общего пользования на красный свет светофора, через двойную линию - на встречную полосу, с нее на тротуар. Также общественники просили обратить внимание на мотоспортсменов, которые ездят по городу на шумных спортивных мотоциклах, на ситуацию в поселке Вырица, где по вечерам после шашлычных застолий гоняют на квадроциклах. Ведется ли профилактическая работа? Как часто наказывают нарушителей?

В ходе очередного заседания совета, в котором принял участие заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Станислав Макиенков, на вопросы общественников ответил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Алексей Александров.

- Что касается некомплекта госавтоинспекции, он существует, и мы с этим работаем. Главное, это не должно отражаться на качестве нашей работы. Профилактику ДТП мы продолжаем, - подчеркнул Алексей Александров.

Он отметил, что наконец на законодательном уровне было внесено само понятие «средства индивидуальной мобильности» - СИМ. Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) - электросамокаты, электроскейтборды, моноколеса и иные аналогичные средства.

Средство индивидуальной мобильности - это еще один вид транспортного средства. И теперь в ПДД прописано, что должен соблюдать гражданин, управляющий СИМ.

При движении на электросамокате (или на другом СИМ) вы больше не являетесь пешеходом. Лицам, управляющим СИМ запрещается: передвигаться вдвоем, если это не предусмотрено конструкцией СИМ; переезжать дорогу по пешеходному переходу, так же как и на велосипедах; управлять СИМ (при наличии руля), не держась за руль хотя бы одной рукой и так далее.

Водительское удостоверение не требуется. Но есть исключения. При наличии электродвигателя более 250 ватт, лицо, управляющее СИМ, должно иметь водительское удостоверение категории М. Как на мопед. И по аналогии с мопедом - СИМ можно управлять с 16 лет.

Ситуация в Гатчине

Ситуация с СИМ на территории Гатчины и района, по информации ГИБДД, пока удовлетворительная.

С начала текущего года в Гатчине произошло одно ДТП с участием СИМ с двумя несовершеннолетними. Ученики третьего класса управляли электросамокатом, передвигаясь по дороге общего пользования, что категорически запрещено. При повороте произошло столкновение с транспортным средством. Дети получили легкий вред здоровью.

- Позиция ГИБДД такая: дорожная сеть Гатчины и Гатчинского района в целом не приспособлена для передвижения на таких транспортных средствах, тем более арендных. В настоящее время по Санкт-Петербургу проводятся мероприятия, где выявляется масса нарушений. Как со стороны граждан, которые управляют СИМ, так и со стороны юридических лиц, которые предоставляют услуги. Для кикшеринга есть отдельные требования - вес самоката не должен превышать 35 кг, а скорость должна быть ограничена 25 км/ч. Зачастую это требование игнорируется. По мере появления такой проблемы в Гатчине будем ситуацию отрабатывать, - заверил Алексей Александров.

Дорожные полицейские усилят контроль

Каждый год с наступлением весенне-летнего периода на дорогах возрастает количество двухколесного транспорта. Для предупреждения травматизма участников дорожного движения, привития культуры безопасного поведения на дороге водителям двухколесного транспорта и СИМ этой весной сотрудники Госавтоинспекции провели очередные профилактические мероприятия. Было отмечено, что зачастую водители мотовелотранспорта и СИМ нарушают правила в пешеходных зонах, где задержать их пока очень трудно.

В ближайшее время ГИБДД по Гатчинскому району планирует получить два мотоцикла. Если все сложится успешно, уже в этом летнем сезоне сотрудники ГИБДД успеют на них потрудиться. Во внимании мотополицейских окажутся все средства индивидуальной мобильности, скутеры, мопеды и мотоциклы.

Татьяна Можаева

Фото ОГИБДД по Гатчинскому району