Александр Куприн и тайны Приоратского парка – на выставке «Россия»

Виртуальную экскурсию по аллеям пейзажного парка проведут писатель Александр Куприн и персонаж из его рассказа «Звезда Соломона» Мефодий Исаевич Тоффель. С помощью старинного «чемодана впечатлений» герои смогут перенести гостей выставки на несколько веков назад.

Во время интерактивной программы можно будет узнать интересные факты из истории загадочного Приоратского парка, отгадать чем в старину лечили живот, какое отношение к Приорату имеет знаменитый ученый Мечников, почему парк назывался Зверинцем и что нужно делать, если встретил в парке призрак императора Павла Первого. Виртуальная прогулка завершится мастер-классом по созданию точного бумажного макета главной архитектурной доминанта парка – Приоратского замка.

Расписание работы иммерсивной прогулки: 1 июня в 13:00, 15:00, 17:00; 2 июня в 12:00, 13:00.