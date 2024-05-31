Россия! Поехали!

Приехав в Москву, мы отправились на Красную площадь – насладиться красотой самой известной и посещаемой туристами достопримечательности Москвы ранним утром, когда на площади ни души и можно вдоволь налюбоваться величием Кремля, ажурными узорами куполов храма Василия Блаженного, пройтись по цветущему Александровскому саду и застать смену часового караула у могилы Неизвестного солдата.

Большую часть дня мы, конечно, провели на Международной выставке «Россия», посетив павильоны «Газпром», «Сбербанк», «VK», «Роснефть», где погрузились в историю зарождения этих компаний, узнали больше о тонкостях их работы, а также получили несколько памятных подарков. Далее отправились в павильон «Атом» – выставочный просветительский комплекс с крупнейшей и самой современной в России экспозицией, посвящённой ядерной энергии. Это на все 100% была интереснейшая экскурсия по миру ядерной физики.

Самый яркий и интересный павильон форума — «Регионы России». Внутри представлены все 89 субъектов Российской Федерации. Экспозиции демонстрируют особенности, достижения и возможности каждого региона России. Выставка полезных ископаемых, традиционных костюмов, редких видов животных, а также уникальный опыт участия в народных праздниках и виртуальное исследование самых красивых уголков страны в полной мере передали духовное и природное богатство нашей Родины. Мы успели развести огонь в юрте, полюбоваться амурскими тиграми, наловить крабов, пропустить через кольцо оренбургский пуховый платок, послушать песни крымских казаков, вдохнуть аромат алтайских трав, примерить костюмы народов Севера, добыть уголь Донбасса и много другое. В очередной раз мы убедились, насколько потрясающая наша страна, и как важно её любить, ценить и защищать!

Но на этом увлекательная программа путешествия не закончилась! Мы успели побывать в Московском театре мюзикла, где посмотрели потрясающую постановку «Принцесса цирка», которая впечатлила не только яркими образами, декорациями, акробатическими номерами актёров и их вокалом, но ещё и тронула душещипательной историей о любви, коварстве и цирковом манеже.

Мы посетили в Новую Третьяковку. На улице нас встретило большое количество необычных, но от этого не менее любопытных и притягивающих глаз скульптур и экспозиций. Однако настоящее чудо началось уже внутри – именно там мы начали своё познавательное путешествие по десятку залов, каждый из которых встречал множеством интересных и даже по-своему экстравагантных произведений искусства. Ученики не могли оторвать взгляд от самобытных шедевров авангарда, социалистического реализма, искусства «сурового стиля» и «андеграунда» - таких, как всемирно известный «Чёрный супрематический квадрат» Казимира Малевича, а также «Над городом» Марка Шагала.

А дальше - новое приключение и новое место назначения. Москва-Сити - столичный деловой центр - встретил нас невероятно красивыми высотками и небоскрёбами, делающих комплекс узнаваемым и не похожим ни на один другой район Москвы.

На этой позитивной ноте и закончилось наше путешествие по Москве. Это незабываемый опыт, который принёс много радостных и ценных воспоминаний.

Арина Шарапова, ученица 10 класса







