Выставка работ Валериана Нилифанова

Валерий Лужин (1949-2023) - член Союза художников России. Он был графиком и иллюстратором книг, проявив свой несомненный талант в издательствах Ленинграда, Киева, Кишинёва, Львова. С 1986 года Валерий Лужин работал художественным редактором в издательстве «Лениздат», а в 1988 году стал главным художником в издательстве «Художественная литература».

Помимо графики Валерий Лужин занимался живописью, постоянно участвуя в сезонных выставках, которые проходили в Союзе художников и Манеже Санкт-Петербурга.

Среди основных направлений творчества Лужина — лирические мотивы и русские традиции. Валерий Алексеевич постоянно искал что-то новое и в темах, и в техниках исполнения живописных и графических работ. Он плодотворно разрабатывал такие темы, как «Парки Петербурга» и «Фэнтези», иллюстрировал сказки немецких и итальянских авторов. Особенное внимание художник уделял русским классикам - Пушкину, Лермонтову, Тургеневу, Есенину и другим.

Творчество Валерия Лужина многогранно, в чем можно убедиться на выставке в Покровском центре. Его своеобразные, лиричные, тёплые работы имеют свой собственный узнаваемый стиль при огромном разнообразии приёмов живописи и рисунка. Художник работал как над картинами, так и над миниатюрами, изучал и использовал в иллюстрировании техники офорта, линогравюры, ксилографии, которые усовершенствовал, применяя собственные разработки. На досуге Валерий Алексеевич любил лепить, иногда сочетая элементы лепки с живописью в своем творчестве (декоративные тарелки и панно).

Выставка работ Валерия Лужина (Валериана Нилифанова) будет работать до 15 июня. Адрес: Гатчина, ул. Красная, д.1б.

Юлия Лысанюк