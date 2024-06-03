Гатчина готова отпраздновать юбилей Александра Пушкина

В Гатчине 8 июня в 14 часов стартует карнавальное шествие «Пушкин - наше всё!» Колонна формируется на ул. Соборной, идет по ул. К. Маркса и Леонова и приходит в Приоратский парк. С 14.30 до 15 часов в Приоратском парке состоится торжественное открытие праздника. В 15.00 здесь начнется программа «Театральные миниатюры на Пушкинские сюжеты, а в 18 часов - музыкальный спектакль по мотивам оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» на текст А.С. Пушкина.

С 15 до 17 часов будут работать еще две площадки в Гатчине. Любителей поэзии ждут в Поэтическом сквере (пр. 25 Октября, между домами 16 и 18), где пройдет поэтический «СКВЕРный фестиваль». А в сквере Николая Терентьева (ул. Красная, около д. 3) зрителей увидят концертно-поэтическую программу.

Все мероприятия в Гатчине – бесплатны для посещения.

Гости из Санкт-Петербурга смогут добраться до Гатчины на «Пушкинской ласточке». В 13.20 она отправится с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга и в 14.20 прибудет на Варшавский вокзал Гатчины. Обратно в Северную столицу «Пушкинская ласточка» отправится с Варшавского вокзала Гатчины в 21.00, и ровно через час прибудет на Балтийский вокзал.

Музей «Дом станционного смотрителя» в д. Выра 8 июня подготовил следующую программу:

10:00 – сборная экскурсия по музею;

11:00 – 12:30 – литературно-музыкальное представление по мотивам произведений А.С. Пушкина по входным билетам в музей;

12:00 - 15:00 – ярмарка и мастер-классы по народным промыслам;

12:00 – сборная экскурсия по музею для зрителей спектакля;

13:00-14:00 – спектакль «Станционный смотритель» Театра на Литейном (билеты на сайте театра);

14.00 – сборная экскурсия по музею для зрителей спектакля;

15:00-16:00 – спектакль «Станционный смотритель» Театра на Литейном (билеты на сайте театра).

Программа Пушкинского дня в музее «Домик няни А.С. Пушкина» в д. Кобрино:

11:00 – 15:00 – фольклорная программа с традиционными народными играми;

11:00 – 16:00 – ярмарка ремесел;

11:30 – 16:00 – творческая акция «Вяжем вместе».

Вход бесплатный.

Мастер-классы:

12:00 – 13:10 – изготовление тряпичной куклы по произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» или создание живописной работы в трафаретной технике «У Лукоморья»;

13:20 – 14:40 – мастер-класс по лоскутной аппликации

15:00 – 15:50 и 16:00 – 17:00 – гастрономический мастер-класс «Полезные сласти» (изготовление конфет из натуральных ингредиентов)

Количество мест ограниченно. Запись по телефону +7 (931) 310-31-33. Стоимость билета: 250 рублей, без льгот.

Экскурсии:

С 10:00 до 16:00 каждый час тематическая экскурсия по постоянной экспозиции домика няни А.С. Пушкина «В гостях у нянюшки». Длительность экскурсии 45 минут. Стоимость билета: 250 рублей

Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца в поселке Сиверский 8 июня в 15.30 приглашает на концерт «Станционный смотритель» в исполнении оркестра народных инструментов «Скоморохи».

В музее-усадьба «Суйда» в поселке Суйда 8 июня состоится:

11:00 – 15:30 – семейная интерактивная игра по книге «Пушкин начинается здесь»;

11:00 – 15:30 – экскурсия по постоянной экспозиции;

16:00 – 17:00 – Концертная программа «Пушкин детям». Концерт классической и народной музыки

В ночь с 8 на 9 июня, в 00:00 и 01:30, в Суйде на территории лесопарковой зоны у музея пройдет иммерсивное шоу «Пушкин. Суйда» с полным погружением зрителей в исторические события.