Константину Ермакову – 85!

Целый день юбиляр принимал поздравлениях от родных, друзей и коллег. В помещении Совета ветеранов Гатчинского района сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области торжественно вручили Константину Николаевичу Благодарность и памятные подарки.

Константин Николаевич Ермаков родился 3 июня 1939 года в Ленинграде, в семье рабочих. Житель блокадного Ленинграда: всю Великую Отечественную войну находился в Ленинграде.

Учился в Ленинградском политехническом институте на физико-механическом факультете, после окончания которого 1962 году был направлен на работу в Гатчинский филиал физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР (ныне НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ).

В Гатчине живет с 1963 года. Кандидат физико-математических наук. В течение 1979-1984 годов без отрыва от научной работы возглавлял профком ПИЯФ, являлся членом отраслевого обкома профсоюзов, членом ревизионной комиссии облсовпрофа. В 1988 году был избран трудовым коллективом института на должность заместителя директора. С 1991-го по 1995 год работал заместителем председателя Ленинградского научного центра АН СССР. В 1996 году был избран заведующим лабораторией ПИЯФ. С июня 2006 года - ведущий научный сотрудник РАН ПИЯФ. С 2017 года - заместитель руководителя по науке отделения перспективных разработок.

Константин Николаевич неоднократно избирался депутатом города Гатчины. В 2022 году удостоен одной из высших наград города Гатчины – почетного знака «Гатчина – город воинской славы».

Сейчас Константин Николаевич – общественный помощник в Гатчинском районе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области, председатель Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и член ряда общественных советов при главе администрации Гатчинского района.

О защите прав гатчинцев, о проблемах и способах их решения Константин Николаевич может говорить часами. Он работает общественным помощником Уполномоченного по правам человека с марта 2011 года. По настоящее время им проведено 214 приемов, принято 577 посетителей и 590 обращений (ему часто обращаются по телефону). В основном люди приходят за советом. Это, своего рода, бесплатная консультация юридического характера. В первое время на прием приходило так много посетителей, что стояла очередь. Это были люди разного возраста, в том числе молодые. Теперь, благодаря интернету, правовая информация стала доступнее. Обращения чаще поступают от пожилых людей. Как отмечает Константин Николаевич, бывает достаточно просто выслушать, помочь сформулировать проблему и определить алгоритм ее решения. Конечно, работать с людьми не просто, но когда удается помочь – это приносит радость и удовлетворение.

Уважаемый Константин Николаевич, от всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем всех благ!