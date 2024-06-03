Торжественная регистрация рожденных 1 июня
Сегодня в Гатчине в Ленинградском областном перинатальном центре в торжественной обстановке состоялась регистрация рождения. Молодые родители получили свидетельство о рождении, медаль «Родившемуся на земле Ленинградской» и подарки от губернатора Ленинградской области и руководителей Гатчинского муниципального района.
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Маленький Матвей родился 31 мая, накануне Международного дня защиты детей. У родителей Алены Игоревны и Ильи Николаевича это первый ребёнок.
А в сам праздник, 1 июня, в центре появилось 4 малыша. Первой стала девочка – Екатерина. У родителей Константина Викторовича и Натальи Евгеньевны маленькая Катя стала 5 ребенком. Теперь в многодетной семье 3 мальчика и 2 девочки.
От всей души желаем новым жителям Гатчинской земли и их родителям крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый день будет наполнен любовью, гармонией и миром!
Пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района
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