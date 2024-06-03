В Гатчине - «Лето. Парк. Кино»

По традиции открытие бесплатного кинотеатра началось с интеллектуальной викторины. Несмотря на очень жаркий день, в 15 часов в тени Водонапорной башни собралось несколько десятков знатоков – семейные и корпоративные команды, команды новичков и опытных игроков со всего Гатчинского района. За звание лучших знатоков советских и современных фильмов, снятых по мотивам русских народных сказок, боролись 16 команд.

Перед началом детской программы кинопоказов на сцене выступил ансамбль хоровой музыкальной школы «Апрель» под руководством Виктории Викторовны и Виктора Дмитриевича Огородновых.

В первый день лета показали сказку «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский, 2023 г.) и историческую драму «Союз спасения» (реж. А. Кравчук, 2019 г.), рассказывающую о восстании декабристов.

Для удобства гостей, как всегда, работал буфет, а на случай прохладного вечера были заготовлены пледы. Зрители с удобством разместились на мягких креслах, порадовали себя прохладительными напитками и нагулялись по парковым аллеям в перерыве между киносеансами.

Вечером на летней эстраде состоялось торжественное открытие фестиваля. Перед зрителями выступили певица и актриса Дарья Святова и лауреат международных и всероссийских конкурсов Андрей Сперанский. В их исполнении прозвучали любимые песни из кинофильмов в сопровождении дружного хора отзывчивых зрителей.

В течение лета, до 31 августа включительно, по субботам среди живописных пейзажей в парке будут показывать лучшие художественные и документальные фильмы советского и российского кинематографа. Перед каждым кинопоказом летнее настроение будет создавать живая музыка. Фанаты и знатоки советского кино могут принять участие в тематических викторинах.

С полной программой мероприятий кинолета-2024 в Приоратском парке можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля - https://clck.ru/3AnhZL.

Следующая встреча с кино состоится уже 15 июня. В программе: 16:00 - «Конёк-горбунок», реж. А. Погодин, 2021; 18:30 - летняя эстрада; 19:00 - «Время первых», реж. Д. Киселев, 2017.