Фестиваль «Всё начинается с семьи»

Ежегодно уже 18 лет молодые семьи Гатчинского района радуют своими талантами, достижениями, делятся положительным опытом семейной жизни и дарят друг другу минуты радости.

В этот раз в фестивале-конкурсе приняли участие 10 семей. Местом встречи стал Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер», а главной темой фестиваля - 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Семьям необходимо было подготовить визитку «Сказка ложь, да в ней намек...» и творческую работу «У Лукоморья...». А еще мамочек ждала творческая лаборатория по росписи вееров, папы сразились на дуэли в игре дартс, а дети стали участниками научного шоу.

Праздник молодых семей прошел на одном дыхании. По итогам конкурсных испытаний были определены победители. Первое место заняла семья Крутоголовых, Войсковицкое поселение, 2 место - Кутенёвы, г. Коммунар, 3 место - Сунгатуллины, Новосветское поселение.

Остальные участники фестиваля стали призерами в номинациях:

- «Счастье есть» - Прокофьевы, Дружногорское поселение,

- «Связь поколений» - Нагорнюк, Пудостьское поселение,

- «Семейная идиллия» - Тероевы, Сяськелевское поселение,

- «Семейная красота» - Тихановы, Веревское поселение,

- «Энергия семьи» - Громовы, Дружногорское поселение,

- «Веселая атмосфера» - Антиповы, Пудомягское поселение,

- «Семейный портрет» - Звонаревы, Сиверское поселение,

Молодые семьи получили заслуженные награды и заряд позитива.