Гатчина встретила чемпионок России и Европы по баскетболу!

В Гатчине в зале центра физкультуры и спорта «Волна» звездные баскетболистки провели мастер-класс «Her world, her rules» («Её мир, её правила») в рамках программы международной федерации баскетбола ФИБА. Это проект для девочек и девушек от 6 до 15 лет с участием тренера РФБ и звезд женского российского баскетбола.

Представители гатчинского баскетбола три года подряд подавали заявки на участие в мастер-классе, и в 2024 году у них получилось! 40 юных спортсменок Гатчинской спортивной школы №2 отработали навыки и приемы ведения, выбивания и перехвата мяча вместе со звездами российского баскетбола.

К юным баскетболистам в Гатчину приехали:

- Наталья Водопьянова – генеральный секретарь РФБ, двукратная бронзовая медалистка Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира 2006 года и чемпионка Европы 2007 года,

- Наталья Меркулова – мастер спорта по баскетболу, трехкратная чемпионка России, чемпионка Golf Gold conference национального чемпионата США, участница March Madness NCAA, бронзовый призёр чемпионата Словении, серебряный призер чемпионата Испании, выпускница школы тренеров FPA и переподготовки атлетов EXOS.

«У нас есть миссия - отдавать. К нам в детстве приезжали знаменитости, только если мы достигали какого-то успеха. Не были развиты социальные сети, и поэтому таких мастер-классов не было. Я очень рада видеть положительные эмоции детей и вносить вклад в их спортивную карьеру», - рассказала Наталья Водопьянова.

По информации комитета по спорту Ленобласти