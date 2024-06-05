Гатчинская школа № 9 принимает финалистов областного конкурса «Школа года» - 2024

Эстафету победителей сильнейшим в конкурсе 2024 года передал педагогический коллектив Гатчинской школы №9.

- Конкурс как зеркало, которое отражает развитие школы, точно показывает, есть ли в ней команда, пробуждает новые идеи, выявляет лидеров и сплачивает единомышленников. Пусть это зеркало сегодня покажет богатый, интересный, инновационный опыт, который будет полезен всем пришедшим. Плодотворной и радостной работы вам, друзья! – обратилась к участникам конкурса директор Гатчинской школы №9 Нина Сергеевна Ковалева.

Красивая, большая и дружная команда школы №9 выступила с литературно-музыкальной композицией, завершившейся «Учительским вальсом» - «Время выбрало нас зажигать души-свечи…».

Участников конкурса приветствовали организаторы, жюри и почетные гости.

От руководства Гатчинского района заместитель главы администрации по социальным вопросам Павел Иванов поблагодарил областной комитет и ЛОИРО за организацию конкурсного движения. Он отметил, что конкурс продолжает развиваться, шанс участия в нем есть у всех образовательных организаций региона и пожелал конкурсантам 2024 года - удачи.

В этом году в областном конкурсе участвуют три образовательных организации: Центр образования «Кудрово» (Всеволожский район), Приладожская школа (Кировский район) и школа №2 г. Сосновый Бор.

В критериях оценки педагогических достижений образовательных организаций, которыми оперирует уважаемое жюри, – актуальность, результативность, конкретность, реалистичность и реализуемость. А также эффективные механизмы создания, реализации и коррекции основной образовательной программы.

Татьяна Можаева