Когда в Гатчине остановят котельные на ремонт летом 2024 года
В связи с подготовкой к отопительному сезону 2024–2025 гг. МУП «Тепловые сети» города Гатчины планирует проведение планового ремонта котельных.
Рубрики: ЖКХ
На котельной №11 (обслуживает центральную часть города, микрорайоны Въезд, Хохлово поле) временное прекращение подачи горячей воды будет с 1 по 14 июля 2024 года.
На котельной №10 (обслуживает микрорайоны Аэродром и Мариенбург) временное прекращение подачи горячей воды будет с 22 июля по 1 августа 2024 года включительно.
Сотрудники МУП «Тепловые сети» города Гатчины приносят извинения за временные неудобства!
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