Ни крипто, ни валюты

29 мая в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы Гатчины, работающей во «Вкусно, и точка». В интернете она зашла на некий сайт, где было предложено пройти тест и оставить телефонный номер для связи, что девушка и сделала. Потом ей поступил звонок с незнакомого номера, звонившая дама представилась финансовым специалистом. Действуя по ее указаниям, девушка зарегистрировалась на другом сайте, где переводила на специально созданный счет денежные средства для покупки криптовалюты. Когда переведенная сумма достигла четверти миллиона, «криптовалютчица» поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

31 мая в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району заявил о мошенничестве 85-летний житель Вырицы. Ему еще в январе позвонил неизвестный, который предложил подработать на бирже брокеров и принять участие в торгах. Доброхот убедил пенсионера оформить кредитно-дебетовую карту, на которую будут приходить транзакции. Пенсионер стал «играть на бирже» и переводить деньги различными суммами. В итоге за четыре месяца горе-брокер перевел не менее 400 тысяч рублей. На этом остановился и обратился в полицию.

52-летняя жительница Мариенбурга, работающая управляющей автозаправочной станцией, безуспешно пыталась заработать в интернете, занимаясь мониторингом услуг банков. Такую «подработку» ей предложила незнакомая дама, которая представилась Анной – по телефону. Эта Анна уговорила потерпевшую перевести 6500 рублей для заключения договора и переслала ссылку, перейдя по которой заявительница обнаружила счет в валюте. Валютный счет ее не устроил, и она попросила отменить сделку и вернуть деньги. Через некоторое время ей позвонил другой «специалист», который назвался Александром и пояснил, что вернуть денежные средства возможно только через банк «Тинькофф». Для этого потерпевшая заказала банковскую карту и под руководством Александра зашла в личный кабинет банка, оформила кредит на сумму 235 тысяч рублей и перевела деньги на чужой телефонный номер. После этого Александр велел повторить процедуру, так как операция не прошла. Женщина вновь взяла кредит – на 295 тысяч рублей и перевела на указанный счет. На этом операции закончились – дама узнала, что стала жертвой мошенников. Ущерб превысил полмиллиона.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.