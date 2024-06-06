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8 июня в Гатчине отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают об отключении горячей воды в Гатчине.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 08 июня 2024 г. с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина,

ул. 7 Армии, д.15, 15А, 19, 21,

ул. Урицкого, д.31, 34,

ул. Гагарина, д.25.