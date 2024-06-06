Лето начинается с футбола в Гатчине!

Стать участницей фестиваля «Мы в игре. Лето с Фиксиками» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители могут поболеть за футболисток на трибунах. Участие для всех — бесплатное.

Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля – это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в веселой и безопасной обстановке. А еще пройти мастер-классы и принять участие в играх и активностях.

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получают все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Все спортивные активности на фестивалях «Мы в игре. Лето с Фиксиками» проходят под контролем профессиональных тренеров, футболисток и футболистов из клубов РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.