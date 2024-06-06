В Гатчине открылся детский лагерь «Добрыня»
В Районном центр детского творчества, структурное подразделение «Центр «Созвездие» прошло открытие детского оздоровительный лагеря «Добрыня».
Рубрики: Образование
В этом году тематическая смена посвящена семье и семейным ценностям. Семья является источником любви, понимания и поддержки, учит детей быть добрыми, честными и справедливыми. В лагере особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей.
Открытие прошло очень интересно и познавательно: ребята окунулись в мир русской культуры, русского быта прошлых столетий.
Лагерь - это маленькая жизнь. Здесь ребята учатся общаться со сверстниками, решать конфликты и заводить новые знакомства.
Ребята за первые два дня уже успели посетить несколько мероприятий, а дальше их ожидает ещё много интересного и увлекательного. Вперёд! К приключениям!
По информации Комитета образования Гатчинского района
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