Больше возможностей талантливым ленинградцам

«Проекты платформы «Россия ― страна возможностей» пользуются большой популярностью в Ленинградской области, особенно среди молодежи, потому что у нас ― очень талантливая и активная молодежь. Ребята находят интересные для себя направления и возможности для раскрытия своего потенциала. Тысячи ленинградцев уже стали участниками и победителями таких известных проектов, как «Лига экскурсоводов», «Мастера гостеприимства», «Больше, чем путешествие», студенческого форума «Твой ход», конкурса «Лидеры России», конкурса-премии «Кардо» по поддержке уличной культуры и многих других. Эта платформа ― отличный механизм для роста молодых кадров, где они могут проявить свои таланты. Как региональное правительство мы заинтересованы в том, чтобы дать ребятам все возможности для самореализации у себя дома, в Ленинградской области», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Россия – страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа работает уже 6 лет, и за это время ее участниками стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Общая цель проектов АНО — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Соглашение призвано способствовать повышению уровня вовлеченности граждан Ленинградской области в проекты и конкурсы президентской платформы, а также предполагает широкий спектр возможностей взаимодействия между АНО «Россия – страна возможностей» и правительством региона.