Ленинградская область и «Роснефть» расширяют сотрудничество

Документ придаст импульс дальнейшему комплексному развитию региона и будет способствовать повышению качества жизни жителей области. Среди основных направлений сотрудничества - развитие розничной сети и улучшение покрытия территории Ленинградской области сетью АЗС, реализация проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, рынка газомоторного топлива, авиатопливообеспечения для наиболее полного удовлетворения потребностей жителей и предприятий региона в нефтепродуктах. Стороны будут также сотрудничать в сфере энергоэффективности и импортозамещения.

«Новое соглашение будет способствовать развитию инвестиционной деятельности на территории области. Что немаловажно – крупный инвестор приходит не только с деньгами, но с наилучшими технологиями, с инновационными проектами, с высоким уровнем социальной ответственности», - сказал губернатор Александр Дрозденко.