Награды нашли героев. Посмертно…
В Гатчине, в Центре патриотического воспитания Ленинградской области сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев вручили награды семьям погибших героев специальной военной операции. Удостоверения ветеранов боевых действий получили четверо участников ЧВК «Вагнер».
Церемония награждения состоялась 6 июня в Центре патриотического воспитания на встрече сенатора с гатчинским молодежным активом. Посмертные государственные награды за своих погибших героев получили их близкие – матери, жены и дети.
Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции награждены:
- гвардии ефрейтор Никита Цветков – орденом Святого Георгия IV степени,
- Александр Моисеев – медалью Суворова,
- Дмитрий Шараев – орденом Мужества,
- старший сержант Игорь Миккоев – орденом Мужества.
Указы о награждении все собравшиеся слушали стоя; память павших почтили минутой молчания.
Также Сергей Перминов вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам частной военной компании «Вагнер».
- Получение удостоверения – это обретение статуса. Эти мужественные люди защищали и защищают интересы нашей страны. Силой своего духа, кровью, в неимоверных условиях они сделали то, что сделали. На таких примерах нам всем надо учиться, потому что другого пути у нас нет, – сказал Сергей Николаевич.
Фото фонда “Защитники Отечества”