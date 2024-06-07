Награды нашли героев. Посмертно…

Церемония награждения состоялась 6 июня в Центре патриотического воспитания на встрече сенатора с гатчинским молодежным активом. Посмертные государственные награды за своих погибших героев получили их близкие – матери, жены и дети.

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции награждены:

- гвардии ефрейтор Никита Цветков – орденом Святого Георгия IV степени,

- Александр Моисеев – медалью Суворова,

- Дмитрий Шараев – орденом Мужества,

- старший сержант Игорь Миккоев – орденом Мужества.

Указы о награждении все собравшиеся слушали стоя; память павших почтили минутой молчания.

Также Сергей Перминов вручил удостоверения ветеранов боевых действий участникам частной военной компании «Вагнер».

- Получение удостоверения – это обретение статуса. Эти мужественные люди защищали и защищают интересы нашей страны. Силой своего духа, кровью, в неимоверных условиях они сделали то, что сделали. На таких примерах нам всем надо учиться, потому что другого пути у нас нет, – сказал Сергей Николаевич.

Фото фонда “Защитники Отечества”