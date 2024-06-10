Галина Иванова – учитель, организатор, пропагандист

Галина Григорьевна родилась 10 июня 1944 года в Хабаровске. Отец, Григорий Иванович Иванов, был военным. В 1947 году семья переехала в Гатчину. Галина училась в Гатчинской железнодорожной средней школе № 36, была активисткой - избиралась председателем учкома, работала вожатой и секретарем комсомольской организации.

Комсомольская школа жизни

В 1962 году решением ВЛКСМ Галина Иванова была направлена на работу старшей пионервожатой школы № 267 Ленинского района города Ленинграда. В 1963 году окончила курсы центральной комсомольской школы ЦК ВЛКСМ и с сентября 1964-го два года работала в Ленинском райкоме ВЛКСМ Ленинграда заведующей отделом школ. В это время в школах активно проводилась работа по патриотическому воспитанию школьников в связи с подготовкой к празднованию 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С сентября 1966 года Галина Григорьевна работала в школе № 267 учителем истории и библиотекарем, параллельно училась в Ленинградском государственном педагогическом институте им. Герцена по специальности «учитель истории».

В 1970 году вышла замуж за Владимира Васильевича Иванова, который на тот момент работал в обкоме КПСС г. Ленинграда, а затем стал заместителем председателя исполкома Смольнинского района г. Ленинграда. В 1971-м родилась дочь Елена. А уже в августе следующего года Галина Григорьевна начала трудиться в Ленинградском производственном объединении «Красный треугольник» старшим инженером отдела патентов, технической информации, рационализации и изобретательства. Помимо этого, возглавляла музей предприятия: пополняла экспозицию, проводила экскурсии, организовывала конференции и исторические вечера, о чем потом писала в газете «Красный треугольник». Работала с ветеранами труда и молодежью: организовывала встречи, помогая ребятам войти в профессию. Именно она готовила новое помещение для музея и проводила саму церемонию открытия.

В период работы в музее «Красного треугольника» Галина Григорьевна продолжала активно работать в комсомоле, была назначена комсомольским пропагандистом, награждена почетным знаком «За активную работу в комсомоле» и почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пропагандисту».

С декабря 1977 года занимала должность заместителя секретаря по идеологии парткома ЛПО «Красный треугольник». Занималась идеологической работой и воспитанием. С ноября 1986 года - заведующая кабинетом политпросвещения Ленинского райкома ВЛКСМ при ЛПО «Красный треугольник».

«Знание» - сила

Одна из самых ярких и значимых глав в биографии Галины Григорьевны Ивановой – работа в знаменитом обществе «Знание». Начала работать заведующей организационным отделом общества в ноябре 1988 года. Читала лекции, организовывала диспуты, дискуссии и другие мероприятия, работала с центральным лекторием общества «Знание», с «Планетарием».

Совместно с Сергеем Михайловичем Климовым, возглавлявшим общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работала над созданием Института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП). Впоследствии общество «Знание» стало учредителем ИВЭСЭП.

С 1994 года Галина Григорьевна занимала должность заведующей учебным отделом ИВЭСЭП. Это было первое в стране высшее учебное заведение на базе общества «Знание». Одновременно шло открытие региональных отделений (также на базе общества «Знание») по всей стране. Галина Григорьевна сформировала высоко профессиональный преподавательский состав, утверждала и готовила учебные планы, вела работу со студентами.

Гатчинский филиал ИВЭСЭП

Тринадцать лет, с 2003 по 2016 годы, Галина Григорьевна возглавляла Гатчинский филиал Института внешнеэкономических связей, экономики и права. Именно она создавала его и другие филиалы в Ленинградской области. Занималась всем: подбором преподавателей, подготовкой учебного процесса, организацией практики и трудоустройства студентов. Наладила тесную связь филиала с администрацией и предприятиями города Гатчины. Занималась организацией трудовой и культурной жизни студентов.

Еще одно важное просветительское направление деятельности Галины Григорьевны и филиала ИВЭСЭП, оставившее след в истории Гатчины, - ежегодная конференция «Гатчинские психолого-педагогические чтения». Она проводилась на базе филиала института, собирая одновременно более 100 психологов школ и детских садов, имела несколько секций, в том числе для педагогов, работающих в инклюзивных группах. В рамках конференции проводились мастер-классы, на которых воспитатели делились своим опытом и наработанными практиками.

В 2016 году Галина Григорьевна оставила пост директора Гатчинского филиала ИВЭСЭП и перешла на работу в головной вуз, заняв должность заместителя ректора ИВЭСЭП по филиалам, где работала до июня 2021 года.

Галина Григорьевна является членом правления межрегиональной организации Общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ее успешная многолетняя трудовая деятельность отмечена благодарственными письмами и грамотами Министерства образования РФ, правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С юбилеем Вас, уважаемая Галина Григорьевна!

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