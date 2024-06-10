На «Пушкинской ласточке» - в Гатчину на праздник!

Для удобства гостей из Санкт-Петербурга была организована возможность добраться до Гатчины на тематическом электропоезде «Пушкинская Ласточка», каждый вагон которого раскрывал увлекательные темы из жизни и творчества поэта. При оформлении вагонов были использованы не только иллюстрации из книг, но и изображения, которые сгенерированы с помощью технологии искусственного интеллекта.

Артисты театра «На Литейном» сопровождали пассажиров, декламируя эпиграммы Пушкина и Хармса, отрывки из романа «Евгений Онегин», читали воспоминания Анны Керн об Александре Сергеевиче Пушкине.

«Вас слушать приятно, а смотреть на вас еще приятнее», – с улыбкой отреагировала одна из пассажирок на выступление артистов.

Атмосфера царила по-настоящему праздничная, ведь как заметил один из актеров: «Смех и хорошая литература делают нас счастливыми».

Сам Пушкинский праздник проходил в живописном Приоратском парке Гатчины. Гости могли насладиться «Пушкинскими чтениями», театральными миниатюрами и сценами из произведений поэта на берегу Черного озера. Особый восторг вызвали постановки «Медного всадника» и «Станционного смотрителя».

Кульминацией праздника стал музыкальный спектакль по мотивам оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» на текст А.С. Пушкина в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.

«Очень понравился музыкальный спектакль «Руслан и Людмила». Невероятная, вдохновляющая музыка и великолепная игра актеров!» – поделилась впечатлениями зрительница, приехавшая в Гатчину из Всеволожска.

Локация праздника также не осталась без внимания: «Приоратский парк – одна из главных достопримечательностей Гатчины. А сцена рядом с Приоратским дворцом добавляла выступлениям особый шарм. С удовольствием приду снова!», – отметила другая гостья.

Анастасия Давыскиба