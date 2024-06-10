Почта России предлагает оформить подписку со скидкой до 30%

Вместе с издательскими домами компания снизит стоимость подписки на более чем 2000 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные, научно-популярные и отраслевые газеты и журналы.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

Подпишитесь на газету «Гатчинская правда» по льготным ценам!

Стоимость подписки на 1 месяц:

ПИ4237 Для всех категорий населения: 109,23 руб.

ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: 107,03 руб.

ПИ699 Для юридических лиц: 145,56 руб.