В Гатчине преобразится площадка «Юность»

«Юность», она же «ансамбль госпитального городка», она же «сад за богадельней» – это объект культурного наследия, поэтому разрабатывать проекты и получать разрешения было очень непросто. Много времени ушло на согласования и решение финансовых вопросов – за чей счет будет этот банкет? В итоге гатчинская администрация приняла решение финансировать работы из местного бюджета, однако область подключилась и тоже выделила средства.

- Разрешение на работы на объекте культурного наследия получено, смета прошла экспертизу, – сообщила заместитель главы администрации Гатчинского района по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Абаренко. – Основное финансирование проекта – из местного бюджета и почти 90 млн рублей – из областного. Сметная стоимость составляет порядка 240 млн рублей. Работы ведет производственно-строительная фирма «Корт» – тот же подрядчик, который строил Аэропарк и хорошо себя зарекомендовал.

Что будет представлять собой обновленный «сад за богадельней»?

Как рассказал представитель подрядчика, доминантой этого пространства станет фонтан – «сухой», т.е. без бассейна, вода будет уходить. Вокруг фонтана амфитеатром сделают ступени, в теплую погоду здесь можно будет сидеть, гулять: фонтан настроят так, чтобы внешние струи, которые ближе к публике, были слабее и ниже, в центре фонтана – выше.

Питаться фонтан будет из колодца, принадлежащего администрации. Воды потребуется немного: поскольку фонтан «сухой», он берет примерно 16 кубов в начале сезона и потом еще незначительное количество. Система водоподготовки и водоочистки – внутри фонтана: под землей будет работать насосная станция полного цикла, которая забирает воду и чистит, а также напорная канализация, выбрасывающая лишнюю воду, потому что в фонтан, конечно, будут попадать дождевые стоки, которые надо удалять.

Вокруг фонтана расположится несколько зон: беседка, детская площадка с оборудованием в эко-стиле для детей в возрасте от 4 до 12 лет, зона так называемого «тихого» отдыха со скамейками, прогулочная галерея с арками, увитая диким виноградом, «аптекарский огород» в современном понимании – с перголой, сцена для проведения мероприятий. Подрядчики стараются максимально приблизиться к визуализации проекта. Все малые архитектурные формы согласованы с ГИОП. Освещение предусмотрено разное: высокие столбы и локальная подсветка, в том числе на дорожка и тропинках. Подрядчики заверили, что максимально сохранят все деревья в сквере и добавят еще целый набор зеленых насаждений.

Кроме того, фасад здания городской стоматологической поликлиники со стороны «Юности» тоже ждет реставрация.

7 июня ход работ в «саду за богадельней» осмотрела глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она подробно ознакомилась с планом и пожелала подрядчикам динамичной и качественной работы с учетом нашего короткого лета. В сентябре площадка «Юность» должна быть готова.

Екатерина Дзюба