В Приоратском парке поселилась Баба Яга
В Приоратском парке Гатчины к юбилею А.С. Пушкина появился новый сказочный персонаж из его сказки. У Водонапорной башни на поляне сказок 8 июня поселилась Баба Яга.
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Деревянная фигура, как и полагается, в ступе и с метлой. По соседству с ней Кот Ученый спрятался на развесистой ветке дуба, а на высокой ели - домик с белочкой, которая орешки грызет.
Сказочные герои появляются в парке уже третий год подряд, к дню рождения Александра Сергеевича.
Проливной дождь не помешал открытию фигуры. Судя по фотосессии, гостям улыбчивая бабуля пришлась по душе. Они уже ждут на поляне сказок новых персонажей. В лидерах по заявкам - царь Салтан, князь Гвидон и Черномор.
В этот же день на берегу Филькиного озера прошла ремесленная выставка-ярмарка «Бренды Ленинградской области», а для детей была организована игровая программа «Загадки Лукоморья».
Татьяна Можаева
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