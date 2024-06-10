В Приоратском парке поселилась Баба Яга

Деревянная фигура, как и полагается, в ступе и с метлой. По соседству с ней Кот Ученый спрятался на развесистой ветке дуба, а на высокой ели - домик с белочкой, которая орешки грызет.

Сказочные герои появляются в парке уже третий год подряд, к дню рождения Александра Сергеевича.

Проливной дождь не помешал открытию фигуры. Судя по фотосессии, гостям улыбчивая бабуля пришлась по душе. Они уже ждут на поляне сказок новых персонажей. В лидерах по заявкам - царь Салтан, князь Гвидон и Черномор.

В этот же день на берегу Филькиного озера прошла ремесленная выставка-ярмарка «Бренды Ленинградской области», а для детей была организована игровая программа «Загадки Лукоморья».

Татьяна Можаева