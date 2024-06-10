Время героев и образ России будущего

Сенатор пообщался с представителями молодежного актива, «Движения первых», силовых и правоохранительных ведомств, военных вузов, патриотических клубов, общественных организаций. В мероприятии также приняла участие председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева, сотрудники фонда «Защитники Отечества».

Диалог между сенатором и аудиторией прошел в традиционном формате «просто о сложном». Обсуждалось формирование образа будущего России, ее положение на мировой арене, значение кадрового потенциала и стратегическое планирование, роль молодёжи в развитии территорий, защита от когнитивной войны и другое.

На первый план вышло геополитическое положение Ленинградской области как приграничного региона, граничащего теперь уже с двумя странами НАТО – Эстонией и Финляндией.

- Вопросы безопасности нашего региона чрезвычайно важны, – отметил Сергей Перминов. – Не секрет, что инциденты, связанные с попытками внешнего воздействия, в том числе и информационного, когнитивного, уже имели место. Гибридный формат, навязанный нам конкурентами, осуществляется весьма подготовленными киберкомандами, которые умеют создавать негативный фон. Поэтому молодежь должна в этом разбираться, мы должны совершенствовать методики противодействия когнитивным угрозам и построения своих линий информационного сопровождения жизни региона, не допуская деструктивных воздействий, которые могли бы разорвать внутриполитическое поле, гармонию и наше единение в вопросах достижения целей специальной военной операции, развития нашего региона и страны в целом.

Сергей Перминов – пример политика, способного говорить открыто, глубоко и по существу вопроса. Одной из тем, обсуждавшихся на встрече, было понятие героизма: нужен ли героизм в мирной жизни, и где грань между героизмом и обыкновенным профессионализмом? Учитывая, что в государстве анонсирована программа «Время героев», важно разобраться с этими понятиями, чтобы не произошло подмены героя его культом.

По мнению Сергея Перминова, природа героизма – метафизична: «Это на стыке воспитания и генетики, откуда-то из глубины веков – «…не щадя живота своего, за други своя…». Это вера, воспитание, генетика, это наша история, и мы в этих условиях находимся уже много сотен лет».

На встрече обсуждались образы киногероев, способные влиять на патриотическое воспитание, и реальные исторические персонажи. Также слушатели задавали вопросы о подготовке управленческих кадров в гражданской и военной сферах, о поиске возможных союзников для нашей страны. Затрагивалась тема образа России будущего – что мы предъявим обществу внутри страны и вовне? Сергей Николаевич поделился информацией о том, что уже третий год работает некая группа, которая занимается выработкой характеристики и параметров этого позиционирования и образа будущего.

Ежеквартальные встречи молодежи с Сергеем Перминовым в Центре патриотического воспитания стали доброй традицией. Сложился определенный костяк тех, кто встречается с сенатором постоянно, и на каждой встрече появляются новые слушатели.

- Это важно, потому что геополитическая ситуация меняется очень динамично. Нужно держать руку на пульсе, и Сергей Николаевич – тот человек, который может объяснить молодежи происходящее в стране и в мире, причем с разных сторон и на разных примерах. Ребята становятся политически более грамотными, – прокомментировала Марина Григорьева. – Очень важно, чтобы молодежь имела критическое мышление, которое можно прививать только при постоянном разговоре. Поэтому так необходимо это общение.

После беседы руководитель Центра патриотического воспитания Ленинградской области Юлия Дмитриева вручила сенатору благодарность за личный вклад в дело патриотического воспитания молодёжи и обеспечения безопасности в 47 регионе.

- Ленинградская область – всегда во взаимодействии с геополитическими соседями. В этом году в Гатчинском районе был создан круглогодичный центр по профилактике и безопасности, чтобы тем, кто сейчас «за ленточкой», было, к кому вернуться – чтобы мы с вами не проиграли битву за умы и сердца нашей молодежи, – подчеркнула Юлия Валерьевна. – Наши встречи на системной основе как раз и служат этой цели. Говорить надо не только о сегодняшнем дне, но и о том, каким будет образ будущего нашей страны, того мира, в котором предстоит жить нам и нашим детям.

Сергей Галяев подарил Центру патриотического воспитания Ленобласти два экземпляра книги «Жизнь за други своя», в которой собраны рассказы и стихи участников СВО. Сборник издан фондом «Защитники Отечества», а его редактором выступил писатель Захар Прилепин. В книгу вошли произведения, основанные на личных историях героев спецоперации и их близких со всех регионов нашей страны. В этой книге есть всё: фронтовой юмор, истории о том, как солдаты спасают друг друга во время боя, о поведении животных и их отношении к бойцам. Особое внимание в книге уделено детям, которые находятся на войне. Им посвящены многие стихотворения бойцов.

Завершилось мероприятие подписанием соглашения о сотрудничестве между Ленинградским филиалом Российского общества «Знание» и фондом «Защитники Отечества».

- Наши цели совпадают в деле защиты исторической правды, донесения достоверной информации, в работе с молодежью, – отметила директор областного филиала общества «Знание» Анна Гайдамак. – Мы надеемся, что подписание этого соглашения будет первым шагом на пути взаимодействия с фондом «Защитники Отечества» и даст хорошие плоды на поприще просветительской деятельности.

Екатерина Дзюба