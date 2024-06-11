С праздником, «ангелы доброты»!

День социального работника отмечается в России уже 33 года. Вместе с ведущими гости праздника совершили экскурс в историю сферы социальной защиты населения Гатчинского района, вспомнив, какими яркими событиями она наполнена.

В Гатчинском районе получателями различных мер социальной поддержки ежегодно являются более 55 тысяч жителей. За 2023 год в Гатчинский филиал Центра социальной защиты населения поступило свыше 60 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг. Сегодня социальные услуги населению на территории Гатчинского района оказывают десять учреждений, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, из которых семь являются негосударственными организациями.

По сложившейся доброй традиции поздравления прозвучали от руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной и Татьяны Бездетко.

Людмила Нещадим от всех жителей Гатчинского района выразила глубокую благодарность социальным работникам «за их подвижнический труд, за то, что они приходят на помощь в самой трудной жизненной ситуации».

Людмила Тептина в приветственном слове отметила, что социальная работа - это не только профессия, но и призвание, требующее чуткости и мудрости в решении сложных уравнений жизни.

Татьяна Бездетко также подчеркнула, что душевная щедрость, которой делятся соцработники, неизменно находит отклик в сердцах наших земляков, и рассказала том, как развивается сфера социальных услуг, какие задачи сегодня стоят перед социальной службой.

- Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира. Пусть ваша работа будет вознаграждена признанием, уважением и благодарностью, а все ваши стремления достигнут своей цели и принесут радость тем, кому вы помогаете, - поздравил глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

Церемония награждения началась с ветеранов сферы социального обслуживания населения. В числе тех, кто первыми принимал поздравления - председатель комитета социальной защиты населения г.Гатчины и позже Гатчинского района, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Людмила Голубева, начальник Управления социальной защиты населения Гатчинского района Маргарита Лисина, директор Центра социального обслуживания населения Любовь Раимова.

В этот же день на сцене самые теплые поздравления принимала и глава администрации района Людмила Нещадим, работавшая в сфере социальной защиты населения Гатчинского района и несколько лет возглавлявшая комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Милосердие, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку лежат в основе профессии социального работника. Несколько десятков работников социальной сферы были удостоены почетных грамот и подарков. Среди них – медсестры, социальные педагоги, психологи, воспитатели, кастелянши, уборщицы, повара и руководители подразделений.

За добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения Гатчинского муниципального района и в связи с профессиональным праздником руководители Гатчинского района вручили почетные грамоты и благодарности социальному педагогу Галине Патрушевой (фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом»), главному бухгалтеру-кассиру Вере Куприной, медицинской сестре Ивете Алферовой и помощнику по уходу Татьяне Ванкович (ООО «Современная медицинская служба»), медицинской сестре Ирине Алешиной (ООО «Стомамедсервис»), медицинской сестре Жанне Гиндра, уборщице отделения стационара сестринского ухода Тамаре Быстровой (ООО «Центр медицинской техники»), социальному работнику Сергею Гончарову (АНО «Медико-социальный центр»), начальнику отдела Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Юлии Плескач, повару Шахле Габил кызы Аскеровой и санитару Виктору Потемкину (ООО «Центр социального назначения «Конкордия-плюс»), а также заведующей отделением Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» Оксане Бахваловой, руководителю «Школы третьего возраста» Гатчинского района Татьяне Кучер и другим.

Наградами Законодательного собрания Ленинградской области награждены врач-терапевт Олег Давыдов, главная медицинская сестра Татьяна Ломакина, исполняющая обязанности главного бухгалтера Ирина Лазуткина (Гатчинский дом реабилитационного проживания), воспитатель Татьяна Лукашевич и главный бухгалтер Елена Хамутовская (центр «Дарина»), начальник сектора по городу Коммунар Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Ленинградской области Елена Яцук.

За многолетнее сотрудничество, высокий профессионализм и подвижническую деятельность во благо людей, нуждающихся в повышенном внимании, за умение принимать смелые решения, готовность участвовать в сложных и масштабных новаторских проектах и брать на себя ответственность при их реализации благодарность Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области объявлена директору Гатчинского дома реабилитационного проживания Марии Ларионовой.

Почетной грамотой комитета по социальной защите населения Ленинградской области награждена воспитатель центра «Дарина» Юлия Морарь. Благодарность областного комитета объявлена воспитателю Сиверского ресурсного центра Татьяне Ивановой, воспитателю центра «Дарина» Вере Федоровой и другим верным профессии гатчинцам.

В Год семьи в нашем государстве и в Год заботы в Ленинградской области особенно приятно отметить, что в сфере социального обслуживания в Гатчинском районе есть целые династии «ангелов доброты».

С большим уважением чествовали профессиональную династию Максимихиных. Уже более 20 лет бессменным и незаменимым директором Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» является Ольга Максимихина. Она стояла у истоков зарождения службы социальной защиты населения Гатчины и района. Супруг Ольги, Михаил, работает в системе социальной защиты с 2008 года. Свою любовь и опыт к работе они смогли привить своей дочери – Анастасии Власовой, которая прошла весь путь становления от социального работника до директора Сиверского ресурсного центра.

На сцену пригласили династию Гончаровых, в которой 5 человек трудятся в АНО «Медико-социальный центр», а также Ирину Семейкину и ее дочь Татьяну Шевцову, Анну Умилину и ее дочь Екатерину.

Финал праздника украсили творческие номера.

Татьяна Можаева