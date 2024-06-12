Мошенники пугают обыском

9 июня в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 75-летняя жительница Гатчины. Ей позвонил неизвестный, представился службой «Пенсионного фонда» и сказал, что пенсионерам положены выплаты, для чего необходимо продиктовать номер СНИЛС. Затем с другого номера позвонил другой мужчина и заявил, что личные данные пенсионерки попали к мошенникам, которые теперь пытаются завладеть ее денежными средствами. Для предотвращения мошеннических действий необходимо снять все деньги и перевести на некий счет по чужому номеру телефона. Что дама и сделала: она сняла 200 тысяч рублей и в торгово-развлекательном комплексе на Пушкинском шоссе перевела их через банкомат на указанный номер.

Но на этом история не закончилась. На следующий день ей позвонили снова и велели взять кредит в «Почта Банке» и отправить деньги на указанный номер телефона. Через день мошенники позвонили опять и послали пенсионерку за кредитом в «Совкомбанк». Она послушалась, взяла кредит на сумму 180 тысяч рублей и перевела преступникам. В общей сложности, ущерб составил 530 тысяч рублей.

7 июня в полицию обратился 84-летний житель Гатчины, которому стали поступать телефонные звонки от липового сотрудника полиции. Звонивший сообщил, что в отношении пенсионера совершаются мошеннические действия, у него дома проведут обыски – найденные деньги будут изыматься. Поэтому необходимо взять все денежные средства из дома и положить их на безопасный счет. Действуя по указанию мошенника, пенсионер поехал к терминалу «ВТБ» в ТРК на Пушкинском шоссе и перевел свои сбережения в сумме 212 тысяч рублей.

4 июня в гатчинскую полицию обратился 66-летний мужчина, работающий охранником в РЖД. Ему звонили с разных номеров, в ходе общения он предоставил смс-код из полученного сообщения неизвестному, после чего ему сказали, что в отношении него совершаются мошеннические действия – на него пытаются оформить 12 кредитов. Чтобы этого не произошло, надо снять денежные средства и положить на безопасный счет. В результате мужчина пошел в отделение банка на ул. Красной, снял 1 млн 200 тысяч рублей, поехал в «Мегаполис» и через терминал «Альфа Банка» различными переводами отправил все денежные средства на указанные мошенниками счета.

В дежурную часть УМВД России поступил материал проверки по обращению 47-летней жительницы Гатчины, которую путем обмана и злоупотребления доверием посредством мессенджера WhatsApp ввели в заблуждение: представившись ее знакомой, мошенник попросил денег взаймы. Женщина поверила и самостоятельно перевела со своего банковского счета на чужую карту более 77 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что это был обман.

4 июня в полицию обратилась 68-летняя жительница Гатчины, фармацевт. Ей поступил звонок из Великобритании, звонивший мужчина представился Сергеем Поповым, крупным предпринимателем – он предложил ей работу по зарабатыванию криптовалюты. За два месяца дама перевела по предоставленным ей реквизитам более 2,5 млн рублей. После этого поступил звонок от Марка из Швейцарии, который заявил, что для вывода средств необходимо заплатить штраф. Тут-то женщина и поняла, что ее обманули…

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.