«Конька-Горбунка» и «Время первых» покажут в Приоратском парке

В детской программе в 16:00 - детская сказка "Конёк-Горбунок" (реж. О. Погодин, 2021 г.). Перед началом фильма на летней эстраде фестиваля планируется выступление юных талантов. Заявки для участие в марафоне молодых музыкантов можно направлять в группе Паркового агентства в Вконтакте.

В 18:00 состоится награждение художников - победителей арт-конкурса "Под сенью старых лип". Лучшие работы можно будет посмотреть на выставке, которая также будет работать у Водонапорной башни. В 18:30 песни о Родине исполнит выдающийся певец, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заведующий Гатчинской городской филармонией Динар Байтемиров.

Киновечер продолжится в 19:00 одним из лучших фильмов последних лет о подвигах русских космонавтов - "Время первых" (реж. Д. Киселев, 2017 г.) с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Картина рассказывает о полёте космического корабля «Восход-2» и выходе космонавта Алексея Леонова в открытый космос, полете, ставшим вехой в истории мировой космонавтики.

Для гостей фестиваля мягкие пуфы, теплые пледы, вкусная и горячая еда. Вход свободный.