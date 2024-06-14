В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 июня в 22.50 на 8-м километре автодороги «Пустошка-Вырица» в Гатчинском районе 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован в тяжелом состоянии, а его 26-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 13.12 Правил дорожного движения при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.